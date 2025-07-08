Голубые драконы атакуют: опасные морские слизняки появились на пляжах, где их не было 300 лет

Голубые драконы выглядят, как фантастические существа, но прикасаться к ним опасно, так как это может вызвать аллергическую реакцию и красные болезненные рубцы.

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Известный морской биолог Гадор Мунтанер утверждает, что сделала впечатляющее открытие у берегов Майорки: она сообщает, что видела редкого морского слизняка Glaucus atlanticus. Это будет первый раз за более чем 300 лет. Из-за его необычного, почти мифического вида его также называют "Голубым драконом". Но каким бы захватывающим ни казалось это морское существо, за ним следует наблюдать с безопасного расстояния, пишет Travel Book.

Испанский морской обнаружил необычное морское существо во время прогулки на лодке на северо-западе Майорки. Это сенсация — с 1705 года на Балеарских островах не было зафиксировано ни одного наблюдения за морским слизнем.

Голожаберный моллюск "Голубой дракон" Фото: Shutterstock

"Это очень, очень редкое существо", — сказал Мунтанер.

Голубой дракон иногда появлялся на испанских побережьях, но не на Майорке. Там сейчас пик туристического сезона, так что туристов предупредили, что трогать "драконов" нельзя.

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Glaucus atlanticus обычно вырастает до размера от 3 до 5 сантиметров. Гадор Мунтанер столкнулся с относительно крупным экземпляром. Внешний вид животного действительно уникален. Его ярко-синее тело имеет замысловатый узор — боковые выступы напоминают мерцающие крылья. Голубой дракон обычно дрейфует в открытом море группами чуть ниже поверхности воды. Его поразительная окраска служит камуфляжем или, точнее, защитой от хищников в воздухе и в воде. Верхняя поверхность кажется темно-синей и сливается с морем, в то время как серо-белая нижняя сторона едва различима на фоне яркого неба, если смотреть с глубины.

Что делает Синего Дракона опасным

Так называемый Голубой дракон — это голожаберный моллюск. Он обитает в открытом море, где в основном питается кораллами и медузами, например португальскими корабликами, медузой, чьи прикосновения очень мучительны для людей.

Голубой дракон

Голожаберники хранят токсины, которыми они питаются. Поскольку, в отличие от других улиток, у драконов нет твердой раковины, жалящий яд передается через контакт с ними. Так что Голубой дракон перенимает опасные свойства своей трапезы.

Различные отчеты приписывают периодические появления синих драконов, а также португальских корабликов, глобальному потеплению.

Напомним, морской слизняк Glaucus atlanticus в прошлом году сеял хаос на пляжах Техаса. Тогда сотни этих существ выбросились на берег.

В ходе нового исследования ученые создали микроскоп, управляемый водолазом. Новая система позволила изучить здоровье и физиологию коралловых рифов в их естественной среде обитания.