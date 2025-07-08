Блакитні дракони атакують: небезпечні морські слимаки з'явилися на пляжах, де їх не було 300 років

Блакитні дракони виглядають, як фантастичні істоти, але торкатися до них небезпечно, оскільки це може викликати алергічну реакцію і червоні хворобливі рубці.

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Відомий морський біолог Гадор Мунтанер стверджує, що зробила вражаюче відкриття біля берегів Майорки: вона повідомляє, що бачила рідкісного морського слимака Glaucus atlanticus. Це буде перший раз за більш ніж 300 років. Через його незвичайний, майже міфічний вигляд його також називають "Блакитним драконом". Але якою б захопливою не здавалася ця морська істота, за нею слід спостерігати з безпечної відстані, пише Travel Book.

Іспанський морський виявив незвичайну морську істоту під час прогулянки на човні на північному заході Майорки. Це сенсація — з 1705 року на Балеарських островах не було зафіксовано жодного спостереження за морським слимаком.

Голожаберний молюск "Блакитний дракон" Фото: Shutterstock

"Це дуже, дуже рідкісна істота", — сказав Мунтанер.

Блакитний дракон іноді з'являвся на іспанських узбережжях, але не на Майорці. Там зараз пік туристичного сезону, тож туристів попередили, що чіпати "драконів" не можна.

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Glaucus atlanticus зазвичай виростає до розміру від 3 до 5 сантиметрів. Гадор Мунтанер зіткнувся з відносно великим екземпляром. Зовнішній вигляд тварини дійсно унікальний. Його яскраво-синє тіло має хитромудрий візерунок — бічні виступи нагадують мерехтливі крила. Блакитний дракон зазвичай дрейфує у відкритому морі групами трохи нижче поверхні води. Його разюче забарвлення служить камуфляжем або, точніше, захистом від хижаків у повітрі та у воді. Верхня поверхня здається темно-синьою і зливається з морем, тоді як сіро-білий нижній бік ледь помітний на тлі яскравого неба, якщо дивитися з глибини.

Що робить Синього Дракона небезпечним

Так званий Блакитний дракон — це голожаберний молюск. Він мешкає у відкритому морі, де здебільшого харчується коралами і медузами, наприклад португальськими корабликами, медузою, чиї дотики дуже болісні для людей.

Блакитний дракон

Голожаберники зберігають токсини, якими вони харчуються. Оскільки, на відміну від інших равликів, у драконів немає твердої черепашки, жалюча отрута передається через контакт із ними. Тож Блакитний дракон переймає небезпечні властивості своєї трапези.

Різні звіти приписують періодичні появи синіх драконів, а також португальських корабликів, глобальному потеплінню.

Нагадаємо, морський слимак Glaucus atlanticus торік сіяв хаос на пляжах Техасу. Тоді сотні цих істот викинулися на берег.

Під час нового дослідження вчені створили мікроскоп, керований водолазом. Нова система дала змогу вивчити здоров'я і фізіологію коралових рифів у їхньому природному середовищі існування.