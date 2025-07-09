Некоторые дети рождаются уже капризными, и с этим ничего нельзя сделать

Многие родители задумывались о том, почему их новорожденный ребенок кричит часами, когда чужие дети успокаиваются буквально в мгновение. Новое исследование говорит о том, что ответ на этот вопрос может скрываться в генах детей.

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Исследование показало, что продолжительность детского плача и скорость, с которой ребенок успокаивается, во многом зависит от его ДНК. Такое открытие может успокоить измученных родителей, которые кажется, перепробовали все методы, но ни один из них не сработал, пишет Daily Mail.

С другой стороны, новые данные говорят о том, что мало что можно сделать для решения этой проблемы.

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Команда исследователей из Уппсальского университета, Швеция провела наблюдения за 998 близнецами, когда им было от 2 до 5 месяцев. Также отмечается, что в исследовании участвовали как однояйцевые близнецы, чья ДНК совпадает на все 100%, так и разнояйцевые близнецы, у которых ДНК совпадает на половину. По словам авторов исследования, таким образом они смогли отделить генетическое влияние на проблему от воздействия окружающей среды.

В рамках исследования также проводился опрос родителей детей, у которых спрашивали о сне их новорожденных, плаче и их способности успокаиваться.

Анализ показал, что начиная с 5 месяцев генетические факторы объясняют до 70% различий в продолжительности плача младенцев.

“Мы выяснили, что плач в значительной степени обусловлен генетически. В возрасте двух месяцев генетика детей объясняет около 50% того, как долго они плачут. В возрасте пяти месяцев генетика объясняет до 70% различий. Для родителей может быть утешением знать, что плач их ребенка во многом обусловлен генетикой, и что у них самих ограниченные возможности”, - говорит ведущий автор исследования Шарлотта Викторссон.

Ее работа также продемонстрировала, что способность ребенка успокаиваться так же зависти от ДНК, составляя до 67% различий между младенцами.

“Насколько быстро ребенок успокаивается в 2 месяца зависит по большей части от окружающей среды. Но в 5 месяцев генетика ребенка берет верх в этом вопросе”, - добавляет Викторссон.

Но генетика отыгрывала менее значительную роль в том, сколько раз за ночь просыпался ребенок. На этот больше влияли факторы окружающей среды, среди которых был режим сна и обстановка, в которой спал ребенок.

Предыдущие исследования показали, что существует универсальный “рецепт”, как быстро убаюкать ребенка. Исследователи из Центра изучения мозга RIKEN в Японии говорят, что необходимо подержать младенца на руках 5 минут, затем посидеть с ним на руках 5-8 минут, и только потом положить в кроватку.

Напомним, младенцы учатся совершенно иначе, чем мы думали. Результаты нового исследования бросают вызов ведущей теории о том, что фонетическая информация, то есть алфавит, является ключом к познанию языка.