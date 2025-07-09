Деякі діти народжуються вже примхливими, і з цим нічого не можна зробити

Багато батьків замислювалися про те, чому їхня новонароджена дитина кричить годинами, коли чужі діти заспокоюються буквально за мить. Нове дослідження свідчить про те, що відповідь на це питання може ховатися в генах дітей.

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Дослідження показало, що тривалість дитячого плачу і швидкість, з якою дитина заспокоюється, багато в чому залежить від її ДНК. Таке відкриття може заспокоїти змучених батьків, які, здається, перепробували всі методи, але жоден із них не спрацював, пише Daily Mail.

З іншого боку, нові дані говорять про те, що мало що можна зробити для розв'язання цієї проблеми.

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Команда дослідників з Уппсальського університету, Швеція провела спостереження за 998 близнюками, коли їм було від 2 до 5 місяців. Також зазначається, що в дослідженні брали участь як однояйцеві близнюки, чия ДНК збігається на всі 100%, так і різнояйцеві близнюки, у яких ДНК збігається на половину. За словами авторів дослідження, таким чином вони змогли відокремити генетичний вплив на проблему від впливу навколишнього середовища.

У рамках дослідження також проводили опитування батьків дітей, у яких запитували про сон їхніх новонароджених, плач і їхню здатність заспокоюватися.

Аналіз показав, що починаючи з 5 місяців генетичні чинники пояснюють до 70% відмінностей у тривалості плачу немовлят.

"Ми з'ясували, що плач значною мірою обумовлений генетично. У віці двох місяців генетика дітей пояснює близько 50% того, як довго вони плачуть. У віці п'яти місяців генетика пояснює до 70% відмінностей. Для батьків може бути втіхою знати, що плач їхньої дитини багато в чому зумовлений генетикою, і що в них самих обмежені можливості", — каже провідна авторка дослідження Шарлотта Вікторссон.

Її робота також продемонструвала, що здатність дитини заспокоюватися так само залежить від ДНК, становлячи до 67% відмінностей між немовлятами.

"Наскільки швидко дитина заспокоюється у 2 місяці залежить здебільшого від навколишнього середовища. Але в 5 місяців генетика дитини бере гору в цьому питанні", — додає Вікторссон.

Але генетика відігравала менш значну роль у тому, скільки разів за ніч прокидалася дитина. На це більше впливали фактори навколишнього середовища, серед яких був режим сну і обстановка, в якій спала дитина.

Попередні дослідження показали, що існує універсальний "рецепт", як швидко заколисати дитину. Дослідники з Центру вивчення мозку RIKEN в Японії кажуть, що необхідно потримати немовля на руках 5 хвилин, потім посидіти з ним на руках 5-8 хвилин, і тільки потім покласти в ліжечко.

Нагадаємо, немовлята вчаться зовсім інакше, ніж ми думали. Результати нового дослідження кидають виклик провідній теорії про те, що фонетична інформація, тобто алфавіт, є ключем до пізнання мови.