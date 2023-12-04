Немовлята вчаться зовсім інакше, ніж ми думали: що виявили вчені

Результати нового дослідження кидають виклик провідній теорії про те, що фонетична інформація, тобто алфавіт, є ключем до пізнання мови.

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Раніше вчені вважали, що немовлята спочатку розуміли мову через окремі звуки. Провідна теорія припускала, що ключем до пізнання мови є зовсім не алфавіт (фонетична інформація). Тепер учені вважають, що важливу роль у пізнанні мови немовлятами насправді відіграє спів, пише The Guardian.

Результати нового дослідження команди з Кембридзького університету припускають, що ключову роль у вивченні мови в немовлят відіграють ритм і тон. Тепер учені вважають, що саме співуча мова має вирішальне значення для допомоги дітям у вивченні мови. У результаті дослідження вчені дійшли висновку, що немовлята вивчають мови на основі ритмічної інформації, що добре видно на прикладі дитячих пісень і віршів.

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Ба більше, вчені також виявили, що немовлята просто не обробляють фонетичну інформацію (найдрібніші звуки мови) у віці до 7 років. У результаті нове дослідження вчених буквально кинуло виклик попередній провідній теорії.

Команда також припустила, що дислексія і порушення мовленнєвого апарату у дітей насправді можуть бути пов'язані зі сприйняттям ритму, а зовсім не з труднощами в обробці фонетичної інформації.

За словами авторки дослідження, нейробіологині з Кембридзького університету, професорки Уша Госвамі, вони з колегами дійшли висновку, що до 7 місяців немовлята не опрацьовують окремі звуки мови, при цьому цілком здатні розпізнавати знайомі слова. Після 7 місяців окремі звуки мови починають накопичуватися, але надзвичайно повільно, а тому не здатні скласти основу мови. У результаті вони з командою дійшли висновку, що саме інформація про ритм мовлення є "секретною сполучною ланкою", що лежить в основі розвитку мовної системи, яка добре функціонує. Таким чином, вчені наполягають, що батьки повинні якомога більше співати й розмовляти зі своїми дітьми, використовуючи дитячі віршики та пісні.

Зазначимо, що раніше вчені вважали, що немовлята запам'ятовують невеликі звукові елементи, а потім складають їх разом, утворюючи слова. У новому дослідженні вчені вирішили перевірити, чи так це насправді. Під час дослідження вони записали активність мозку півсотні немовлят віком 4,7 і 11 місяців, коли вони дивилися відео, де вчитель початкової школи співає 18 дитячих віршиків.

Далі вчені використовували спеціальні алгоритми, щоб інтерпретувати, як немовлята кодують інформацію в мозку. Вчені виявили, що фонетичне кодування поступово формується протягом першого року життя. Тепер учені вважають, що немовлята використовують ритмічну інформацію як "каркас", накладаючи на неї фонетичну.

Нове дослідження стало частиною великого проєкту, що вивчає, як мовлення пов'язане з дислексією та порушенням мовленнєвого розвитку. За словами професорки Госвамі, тривалий час вчені намагалися пояснити ці проблеми з погляду фонетичних проблем, проте докази не сходилися. Тепер, імовірно, вчені все ж таки змогли виявити справжню причину — дислексія та порушення мовленнєвого розвитку насправді пов'язані з ритмом.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено дивовижну здатність у немовлят: вона проявляється відразу після народження.