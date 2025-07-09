Пчелы теряют свою способность жужжать: что происходит с бедными насекомыми

Ученые говорят, что всем знакомое жужжание пчел вскоре может стать большой редкостью, так как изменение климата снижает частоту и высоту вибрации крыльев. По-видимому, во всем виновата более теплая погода.

Related video

По словам экспертов, такие изменения могут помешать коммуникации между пчелами, а также на их роли опылителей. Также это является очень плохой новостью для томатов, черники и жимолости, пишет Daily Mail.

Команда из Уппсальского университета проанализировала жёлтохвостых шмелей, которые являются самой многочисленной группой в Европе. В рамках исследования ученые использовали акселерометры, чтобы измерить частоту и высоту звука жужжания пчел. Особое внимание уделялось звукам, которые издают пчелы не в полете.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как оказалось, пчелы продолжают страдать от высоких температур, а также воздействия тяжелых металлов. Их мышцы стали меньше сокращаться во время жужжания, говорят авторы исследования. Результатом этого стало уменьшение вибрации крыльев и более тихое жужжание.

“Люди давно интересуются работой летательных мышц насекомых, поскольку именно эти мышцы обеспечивают работу самых эффективных систем полета в природе. Однако многие не знают, что пчелы используют эти мышцы не только для полета”, - говорит соавтор исследования Чарли Вудроу.

По его словам, колебания нелетных мышц используются пчелами для общения между собой, защиты, а также опыления жужжанием или “цветочной вибрации”. Это метод опыления, при котором насекомые, в основном шмели и некоторые пчелы, вибрируют своими грудными мышцами, чтобы высвободить пыльцу из цветков, которые не могут быть опылены обычным образом.

В это же время, многие садовые растения, такие как томаты, черника, жимолость, опыляются именно методом жужжания. Ученые уверены, что в дальнейшем смогут определить виды и регионы, которые больше остальных подвержены этой проблеме.

“Возможно, жужжание можно даже использовать в качестве маркера стресса или изменения окружающей среды”, - добавляет соавтор исследования.

Сокращение опыления с помощью жужжания может иметь серьезные последствия для воспроизводства растений и биоразнообразия. Дело в том, что если окружающая среда станет слишком жаркой, то пчелы просто начнут избегать цветков, которые опыляются с помощью жужжания.

Напомним, медоносные пчелы годами страдали в искусственных ульях из-за людей. Ученые считают, что "домики" для пчел были построены на ошибочных научных данных — это заставило насекомых страдать.