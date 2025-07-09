Бджоли втрачають свою здатність дзижчати: що відбувається з бідними комахами

Вчені кажуть, що всім знайоме дзижчання бджіл незабаром може стати великою рідкістю, оскільки зміна клімату знижує частоту і висоту вібрації крил. Мабуть, у всьому винна тепліша погода.

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За словами експертів, такі зміни можуть зашкодити комунікації між бджолами, а також на їхній ролі запилювачів. Також це є дуже поганою новиною для томатів, чорниці та жимолості, пише Daily Mail.

Команда з Уппсальського університету проаналізувала жовтохвостих джмелів, які є найчисленнішою групою в Європі. У рамках дослідження вчені використовували акселерометри, щоб виміряти частоту і висоту звуку дзижчання бджіл. Особливу увагу приділяли звукам, які видають бджоли не в польоті.

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Як виявилося, бджоли продовжують страждати від високих температур, а також впливу важких металів. Їхні м'язи стали менше скорочуватися під час дзижчання, кажуть автори дослідження. Результатом цього стало зменшення вібрації крил і більш тихе дзижчання.

"Люди давно цікавляться роботою літальних м'язів комах, оскільки саме ці м'язи забезпечують роботу найефективніших систем польоту в природі. Однак багато хто не знає, що бджоли використовують ці м'язи не тільки для польоту", — каже співавтор дослідження Чарлі Вудроу.

За його словами, коливання нельотних м'язів використовуються бджолами для спілкування між собою, захисту, а також запилення дзижчанням, або "квіткової вібрації". Це метод запилення, за якого комахи, переважно джмелі та деякі бджоли, вібрують своїми грудними м'язами, щоб вивільнити пилок із квіток, які не можуть бути запилені у звичайний спосіб.

Водночас багато садових рослин, таких як томати, чорниця, жимолость, запилюються саме методом дзижчання. Вчені впевнені, що надалі зможуть визначити види і регіони, які більше за інших схильні до цієї проблеми.

"Можливо, дзижчання можна навіть використовувати як маркер стресу або зміни навколишнього середовища", — додає співавтор дослідження.

Скорочення запилення за допомогою дзижчання може мати серйозні наслідки для відтворення рослин і біорізноманіття. Річ у тім, що якщо навколишнє середовище стане занадто спекотним, то бджоли просто почнуть уникати квіток, які запилюються за допомогою дзижчання.

Нагадаємо, медоносні бджоли роками страждали в штучних вуликах через людей. Учені вважають, що "будиночки" для бджіл були побудовані на помилкових наукових даних — це змусило комах страждати.