Робот впервые провел операцию совсем по-человечески, слушая подсказки от хирургов (видео)

Робот успешно и самостоятельно провел операции по удалению желчного пузыря, слушая и реагируя на голосовые команда. Процесс был похож на то, как интерн слушается указаний более опытного хирурга.

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Авторы исследования говорят, что их робот даже смог реагировать на экстренные ситуации – важнейший навык, который осваивают хирурги, пишет IFL Science.

“Эта работа представляет собой значительный скачок по сравнению с предыдущими попытками, поскольку она устраняет некоторые фундаментальные препятствия для использования автономных хирургических роботов в реальных условиях”, - говорит ведущий автор исследования Джи Ун Ким.

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Для того, чтобы обучить робота многоэтапной хирургической процедуре, прибегли к так называемому имитационному пути. Иными словами, робота обучали на видеозаписях хирургов, которые проводили операции по удалению желчного пузыря у трупов свиней.

Еще в прошлом году команда под руководством Акселя Кригера из Университета Джонса Хопкинса заявила, что ей удалось обучить робота управляться с хирургической иглой, поднимать кусочки тканей и накладывать швы. Но удаление желчного пузыря является значительным шагом вперед. Такая операция потребовала 11 отдельных идентификаций тканей, точных разрезов и установки зажимов. Каждый из этих процессов имеет свои особенности.

Но в отличие от других хирургических роботов, которые двигаются по точно запланированному маршруту, система Кригера работает иначе. Система под названием Surgical Robot Transformer-Hierarchy (SRT-H) может обучить робота “ориентироваться на любой дороге в любых условиях, разумно реагируя на все, что будет встречаться по пути”, отмечают ученые.

Удаление желчного пузыря завершилось без проблем. После видеоурока с пояснениями в субтитрах, робот выполнил процедуру со 100-процентной точностью. Пока операция в исполнении робота занимает немного больше времени, чем у хирурга-человека, но результаты работы все же были сопоставимы.

Операция была успешно проведена роботом на 8 различных мочевых пузырях свиней.

Также робот обучен понимать человеческую речь, поэтому его система может реагировать на устные инструкции от хирургов в режиме реального времени.

Напомним, робот-хирург прооперировал трещинку на зерне кукурузы. Одна из известных компаний создала робота, который может стать прорывом в супермикрохирургии.