Робот уперше провів операцію зовсім по-людськи, слухаючи підказки від хірургів (відео)

Робот успішно і самостійно провів операції з видалення жовчного міхура, слухаючи та реагуючи на голосові команди. Процес був схожий на те, як інтерн слухається вказівок більш досвідченого хірурга.

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Автори дослідження кажуть, що їхній робот навіть зміг реагувати на екстрені ситуації — надважливу навичку, яку опановують хірурги, пише IFL Science.

"Ця робота є значним стрибком порівняно з попередніми спробами, оскільки вона усуває деякі фундаментальні перешкоди для використання автономних хірургічних роботів у реальних умовах", — каже провідний автор дослідження Джі Ун Кім.

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Для того, щоб навчити робота багатоетапної хірургічної процедури, вдалися до так званого імітаційного шляху. Іншими словами, робота навчали на відеозаписах хірургів, які проводили операції з видалення жовчного міхура у трупів свиней.

Ще торік команда під керівництвом Акселя Крігера з Університету Джонса Гопкінса заявила, що їй вдалося навчити робота управлятися з хірургічною голкою, піднімати шматочки тканин і накладати шви. Але видалення жовчного міхура є значним кроком уперед. Така операція вимагала 11 окремих ідентифікацій тканин, точних розрізів і встановлення затискачів. Кожен із цих процесів має свої особливості.

Але на відміну від інших хірургічних роботів, які рухаються за точно запланованим маршрутом, система Крігера працює інакше. Система під назвою Surgical Robot Transformer-Hierarchy (SRT-H) може навчити робота "орієнтуватися на будь-якій дорозі за будь-яких умов, розумно реагуючи на все, що зустрічатиметься дорогою", зазначають учені.

Видалення жовчного міхура завершилося без проблем. Після відеоуроку з поясненнями в субтитрах, робот виконав процедуру зі 100-відсотковою точністю. Поки що операція у виконанні робота займає трохи більше часу, ніж у хірурга-людини, але результати роботи все ж таки були порівнянні.

Операція була успішно проведена роботом на 8 різних сечових міхурах свиней.

Також робот навчений розуміти людську мову, тому його система може реагувати на усні інструкції від хірургів у режимі реального часу.

Нагадаємо, робот-хірург прооперував тріщинку на зерні кукурудзи. Одна з відомих компаній створила робота, який може стати проривом у супермікрохірургії.