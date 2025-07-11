Обычный чай может снижать давление: ученые рассказали, сколько чашек пить

Команда ученых исследовала свойства растительного соединения, называемого флаван-3-олы. Результаты показали, что оно может снижать артериальное давление и улучшать работу кровеносных сосудов.

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По словам ученых, эти растительные соединения, которые присутствуют в повседневном рационе людей, могут поддерживать здоровье нашего сердца, пишет Science Alert.

Флаван-3-олы, которые иногда называют флаванолами или катехинами представляют собой растительные соединения. Они придают растениям цвет и помогают им защищаться от солнечного света и вредителей.

“Мы встречаем их в самых привычных продуктах: какао, зеленом и черном чае, винограде, яблоках и даже некоторых ягодах. Этот слегка терпкий или горьковатый привкус, который вы чувствуете в темном шоколаде или крепком чае. Вот так действуют флаван-3-олы”, - пишут авторы исследования.

Наука давно исследует влияние флаванолов на здоровье людей. Так, исследование с 21 тыс. участников показало, что флаванолв в какой, в отличие от мультивитаминных добавок, снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

Новое же исследование было сосредоточено на влиянии флаванолов на артериальное давление и функции эндотелия, или возможности кровеносных сосудов расширяться, реагируя на кровоток.

Авторы работы проанализировали данные 145 экспериментов, в которых участвовали более 5200 человек. В них изучались свойства таких продуктов, как какао, чай, виноград и яблоки. Ученые оценивали их влияние на два основных маркера: артериальное давление и поток-опосредованную дилатацию (ПОД), которая является показателем функционирования внутренней оболочки кровеносных сосудов.

Участникам давали как однократные дозы, так и проводились долгосрочные эксперименты, длившиеся от нескольких недель до месяцев. В среднем участники потребляли до 586 мг флаван-3-олов ежедневно. Аналогичная доза этого растительного соединения находится в 2-3 чашках чая, 1-2 порциях черного шоколада, 2 столовых ложках какао-порошка или паре яблок.

Регулярное употребление этого соединения снижало верхний (систолический) показатель артериального на 2,8 мм рт. ст, а нижний (диастолический) на 2,0 мм рт. ст.

Исследователи также говорят, что наибольший эффект наблюдался у людей с хронически повышенным артериальным давление или гипертонией: систолическое давление снижалось до 6–7 мм рт. ст., а диастолическое – до 4 мм рт. ст.

Такой результат, по словам авторов работы, сравним с некоторыми рецептурными препаратами от давления, что может снижать риск от инфарктов и инсультов.

Напомним, ученые говорят, что измерение давления лежа показывает более точный результат. Новое исследование обнаружило, что отдых перед процедурой и измерение давления в позе лежа гораздо точнее предсказывают будущее развития проблем с сердечно-сосудистой системой.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.