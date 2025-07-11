Звичайний чай може знижувати тиск: учені розповіли, скільки чашок пити

Команда вчених досліджувала властивості рослинної сполуки, званої флаван-3-оли. Результати показали, що вона може знижувати артеріальний тиск і покращувати роботу кровоносних судин.

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За словами вчених, ці рослинні сполуки, які присутні в повсякденному раціоні людей, можуть підтримувати здоров'я нашого серця, пише Science Alert.

Флаван-3-оли, які іноді називають флаванолами або катехінами, є рослинними сполуками. Вони надають рослинам колір і допомагають їм захищатися від сонячного світла і шкідників.

"Ми зустрічаємо їх у найзвичніших продуктах: какао, зеленому і чорному чаї, винограді, яблуках і навіть деяких ягодах. Цей злегка терпкий або гіркуватий присмак, який ви відчуваєте в темному шоколаді або міцному чаї. Ось так діють флаван-3-оли", — пишуть автори дослідження.

Наука давно досліджує вплив флаванолів на здоров'я людей. Так, дослідження з 21 тис. учасників показало, що флаваноли в якій, на відміну від мультивітамінних добавок, знижують смертність від серцево-судинних захворювань на 27%.

Нове ж дослідження було зосереджене на впливі флаванолів на артеріальний тиск і функції ендотелію, або можливості кровоносних судин розширюватися, реагуючи на кровообіг.

Автори роботи проаналізували дані 145 експериментів, у яких брали участь понад 5200 осіб. У них вивчали властивості таких продуктів, як какао, чай, виноград і яблука. Науковці оцінювали їхній вплив на два основні маркери: артеріальний тиск і потік-опосередковану дилатацію (ПОД), яка є показником функціонування внутрішньої оболонки кровоносних судин.

Учасникам давали як одноразові дози, так і проводили довгострокові експерименти, що тривали від кількох тижнів до місяців. У середньому учасники споживали до 586 мг флаван-3-олів щодня. Аналогічна доза цієї рослинної сполуки міститься у 2-3 чашках чаю, 1-2 порціях чорного шоколаду, 2 столових ложках какао-порошку або парі яблук.

Регулярне вживання цієї сполуки знижувало верхній (систолічний) показник артеріального на 2,8 мм рт. ст, а нижній (діастолічний) на 2,0 мм рт. ст.

Дослідники також кажуть, що найбільший ефект спостерігався у людей із хронічно підвищеним артеріальним тиском або гіпертонією: систолічний тиск знижувався до 6-7 мм рт. ст., а діастолічний — до 4 мм рт. ст.

Такий результат, за словами авторів роботи, можна порівняти з деякими рецептурними препаратами від тиску, що може знижувати ризик від інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, вчені кажуть, що вимірювання тиску лежачи показує більш точний результат. Нове дослідження виявило, що відпочинок перед процедурою і вимірювання тиску в позі лежачи набагато точніше передбачають майбутнє розвитку проблем із серцево-судинною системою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.