Понедельники буквально нас убивают: что выяснили ученые

Новое исследование показало, что тревога в понедельники оставляет сильные следы стресса во всем организме человека. И что самое интересное, это никак не связано с началом рабочей недели.

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Согласно новому исследованию так называемый эффект “тревожного понедельника” наблюдался как у работающих людей, так и тех, кто давно вышел на пенсию. Такие результаты указывают на связь между началом рабочей недели и проблемой в регуляции естественной системы реагирования организма на стресс. Именно это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Independent.

Авторы исследования из Гонконгского университета изучили данные более 3500 взрослых, который участвовали в программу Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA).

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Тревожность по понедельникам наблюдалась даже у пожилых людей, у которых уровень гормона стресса кортизола в образцах волос была повышена почти на 25%. Это говорит о кумулятивном воздействии стресса на протяжении как минимум 2 месяцев.

Из-за того, что тревожные понедельники наблюдаются даже у пенсионеров, это ставит под сомнение теорию о том, что понедельники связаны только со стрессом на работе.

Исследователи говорят, что на ситуацию влияют в целом, социальные ритмы, а не только начало рабочей недели. Это создает долгосрочные риски для здоровья, среди которых проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как известно, по понедельникам фиксируется 20-процентный всплеск числа сердечных приступов.

“Рост сердечно-сосудистых заболеваний по понедельникам вряд ли является случайным явлением”, - говорят авторы исследования.

Скорее всего, это связано с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) осью – это система нашего организма, которая занимается регулировкой гормонов стресса, таких как кортизол.

В более ранних исследования данные говорили о том, что у людей наблюдается более высокий уровень стресса в будние дни, в сравнении с выходными. Но последняя работа впервые точно связывает понедельники как самый деструктивный день недели.

“У некоторых пожилых людей переход на новую неделю запускает биологический каскад, который длится месяцами. Дело не в работе, а в том, насколько глубоко понедельники укоренились в нашей физиологии стресса, даже после завершения карьеры”, - говорит автор исследования из Университета Гонконга Тарани Чандола.

Исследователи надеются, что устранение стрессоров, характерных для понедельника, может открыть новые стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, смертельные сердечные приступы чаще случаются в начале недели. В новом исследовании ученые обнаружили, что начало недели может быть смертельно опасным — еще один повод опасаться понедельников.