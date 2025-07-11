Понеділки буквально нас убивають: що з'ясували вчені

Нове дослідження показало, що тривога в понеділки залишає сильні сліди стресу в усьому організмі людини. І що найцікавіше, це ніяк не пов'язано з початком робочого тижня.

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Згідно з новим дослідженням так званий ефект "тривожного понеділка" спостерігався як у людей, які працюють, так і тих, хто давно вийшов на пенсію. Такі результати вказують на зв'язок між початком робочого тижня та проблемою в регуляції природної системи реагування організму на стрес. Саме це призводить до розвитку серцево-судинних захворювань, пише Independent.

Автори дослідження з Гонконзького університету вивчили дані понад 3500 дорослих, які брали участь у програмі Англійського лонгітюдного дослідження старіння (ELSA).

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Тривожність щопонеділка спостерігалася навіть у літніх людей, у яких рівень гормону стресу кортизолу в зразках волосся був підвищений майже на 25%. Це свідчить про кумулятивний вплив стресу протягом щонайменше 2 місяців.

Через те, що тривожні понеділки спостерігаються навіть у пенсіонерів, це ставить під сумнів теорію про те, що понеділки пов'язані тільки зі стресом на роботі.

Дослідники кажуть, що на ситуацію впливають загалом соціальні ритми, а не лише початок робочого тижня. Це створює довгострокові ризики для здоров'я, серед яких проблеми із серцево-судинною системою.

Як відомо, щопонеділка фіксується 20-відсотковий сплеск кількості серцевих нападів.

"Зростання серцево-судинних захворювань по понеділках навряд чи є випадковим явищем", — кажуть автори дослідження.

Найімовірніше, це пов'язано з гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозною (ГГН) віссю — це система нашого організму, яка займається регулюванням гормонів стресу, таких як кортизол.

У більш ранніх дослідженнях дані свідчили про те, що у людей спостерігається вищий рівень стресу в будні дні, порівняно з вихідними. Але остання робота вперше точно пов'язує понеділки як найбільш деструктивний день тижня.

"У деяких літніх людей перехід на новий тиждень запускає біологічний каскад, який триває місяцями. Річ не в роботі, а в тому, наскільки глибоко понеділки вкоренилися в нашій фізіології стресу, навіть після завершення кар'єри", — каже автор дослідження з Університету Гонконгу Тарані Чандола.

Дослідники сподіваються, що усунення стресорів, характерних для понеділка, може відкрити нові стратегії боротьби із серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, смертельні серцеві напади частіше трапляються на початку тижня. У новому дослідженні вчені виявили, що початок тижня може бути смертельно небезпечним — ще один привід побоюватися понеділків.