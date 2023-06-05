Ще один привід не любити понеділки. Смертельні серцеві напади частіше трапляються на початку тижня

У новому дослідженні вчені виявили, що початок тижня може бути смертельно небезпечним — ще одна нагода побоюватися понеділків.

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Давно відомо, що понеділок — день важкий, проте тепер дослідники дійшли висновку, що він також є смертельно небезпечним. Нове дослідження свідчить про те, що серйозні серцеві напади частіше трапляються на початку робочого тижня, ніж будь-коли, пише The Week.

Під час дослідження вчені з Белфастського фонду охорони здоров'я та соціального забезпечення й Королівського коледжу хірургів в Ірландії вивчили дані понад 10,5 тисячі пацієнтів із усієї Ірландії, які надійшли до лікарень у період із 2013 по 2018 рік із найсерйознішими типами серцевого нападу.

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Зазначимо, що найсерйознішим типом вважається інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI), який виникає, коли коронарна велика артерія повністю блокується. Результати дослідження показали сплеск серцевих нападів із підйомом ST на початку робочого тижня. До того ж самий пік припадає на і без того не найулюбленіший понеділок. Дослідники також зазначають, що вищі рівні серцевих нападів, ніж очікувалося, було виявлено в понеділок.

За словами співавтора дослідження, професора Нілеша Самані, медичного директора Британського фонду серця, отримані дані підтверджують попередні дослідження, що існують певні дні, коли серцеві напади стають більш імовірними та небезпечними. Однак вчені зазначають, що їм потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти на чому заснований цей зв'язок.

Самані також зазначає, що надалі це може пролити світло на це смертельне захворювання, а отже, лікарі, можливо, зможуть врятувати більше життів.

Зазначимо, що попередні дослідження, що передбачають, що серцеві напади найімовірніші в понеділок, виявили зв'язок із добовими ритмами циклу сну та неспання організму.

Щорічно тільки у Великій Британії відбувається понад 30 000 госпіталізацій через інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI). Ці стани вимагають невідкладної оцінки та лікування, щоб звести ушкодження серця до мінімуму. Як правило, хірургам необхідно провести процедуру повторного відкриття заблокованої коронарної артерії, також відомої як екстрена ангіопластика.

За словами керівника останнього дослідження Джека Лаффана, вони з колегами виявили сильний зв'язок між смертельними серцевими нападами та початком робочого тижня. Надалі вони планують зосередитися на вивченні цього зв'язку. Однак, за словами Лаффана, вони з колегами вважають, що причина насправді є багатофакторною.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нові наслідки серцевого нападу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.