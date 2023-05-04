Небезпека для жінок: вчені виявили нові наслідки серцевого нападу

Нове дослідження показало, що жінки до 55 років майже вдвічі частіше зазнають повторної госпіталізації протягом року після серцевого нападу.

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Вчені з Єльського університету представили нове дослідження, результати якого показують, що жінки віком 55 років і молодші майже вдвічі частіше знову потрапляють до лікарні після перенесеного серцевого нападу, ніж чоловіки того ж віку. Потенційно це пов'язано з вищими показниками факторів ризику, таких як ожиріння, серцева недостатність та депресія, пише SciTechDaily.

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Вчені вважають, що жінки віком від 18 до 55 років, які пережили серцевий напад, потребують кращої оцінки їхнього здоров'я після виписки з лікарні, адже у них протягом року знову з'являються серцеві напади, а це майже в 2 рази частіше, ніж у чоловіків у тому ж віковому діапазоні.

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Вчені вже знали про те, що у жінок до 55 років ризик померти від серцевого нападу майже в 2 рази вище, ніж у чоловіків. Але було незрозуміло наскільки вищий у жінок ризик повторної появи серцевих нападів невдовзі після лікування.

Щоб з'ясувати це дослідники провели аналіз даних майже 3000 американців, як жінок, так і чоловіків. Їхній середній вік становив приблизно 48 років.

Результати дослідження показали, що майже 30% пацієнтів знову потрапляли до лікарень із серцевим нападом протягом року після першої подібної госпіталізації. У більшості людей повторні серцеві напади траплялися вже через місяць, при цьому майже в 2 рази частіше від цього страждали жінки.

Вчені з'ясували, що однією з основних причин цього була наявність надмірної ваги чи діабету у пацієнтів. Також вчені з'ясували, що важливим фактором ризику, що призвів до такого розвитку подій, стали проблеми з травною системою і навіть депресія. Відомо, що ризик появи депресії збільшується після серцевого нападу і цей стан призводить до нового серцевого нападу.

Автори нової наукової роботи кажуть, що необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати якнайбільше факторів ризику, які призводять до появи повторних серцевих нападів за короткий час, особливо у молодих жінок.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.