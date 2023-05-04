Надія на одужання. Препарат від хвороби Альцгеймера дав позитивні результати у випробуваннях

Хвороба Альцгеймера довгий час була однією з найскладніших, які також важко піддаються лікуванню. Однак, надія з'явилася на горизонті, оскільки кілька нових препаратів продемонстрували здатність сповільнювати її прогресування.

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Компанія Eli Lilly, один із найбільших фармацевтичних гігантів у світі, оголосила, що її експериментальний препарат донанемаб успішно сповільнює когнітивне та функціональне зниження у пацієнтів з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Ця заява зроблена всього через кілька місяців після того, як аналогічний препарат, лекембі, отримав прискорене схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками США, пише ScienceAlert.

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Очікується, що донанемаб принесе компанії Lilly мільярдні продажі, потенційно до 7,5 мільярдів доларів на рік на піку продажів. Дослідження на пізній стадії, в якому взяли участь 1182 учасники, показало 35-відсоткове сповільнення клінічного та функціонального зниження протягом 18 місяців.

Хоча препарат не є ліками проти хвороби Альцгеймера, він може дати пацієнтам більше часу для того, щоб запам'ятовувати речі.

Пацієнти, які отримували донанемаб, спостерігали менше прогресування симптомів порівняно з тими, хто отримував плацебо. Однак слід враховувати деякі серйозні побічні ефекти, зокрема набряк або інші порушення в роботі мозку. Пацієнтам та їхнім лікарям потрібно буде зважити переваги препарату та його побічні ефекти, перш ніж вирішити, чи варто його застосовувати.

Донанемаб і лекембі знижують рівень білків у мозку, які, як вважається, відповідають за прогресування хвороби Альцгеймера.

Лекембі призначений для тривалого прийому, тоді як донанемаб вводиться кожні чотири тижні. Науковці та аналітики проаналізують дані, щоб визначити переваги та недоліки кожного з препаратів.

Очікується, що нові продукти, такі як донанемаб і препарат від діабету Mounjaro, допоможуть компанії збільшити продажі. Акції Lilly підскочили на 8,8 відсотка на початку торгів у середу після оголошення про позитивні результати випробувань.

Водночас Aduhelm, ще один гучний препарат від хвороби Альцгеймера, зазнав комерційного краху через суперечливі дані про те, чи справді він допомагає пацієнтам.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.