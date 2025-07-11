22 июля и 5 августа могут стать самыми короткими днями в истории: почему, и стоит ли беспокоиться

В июле и августе на Земле фиксируют рекордно короткие дни из-за ускорения ее вращения. 22 июля и 5 августа продолжительность суток сократится еще больше, чем 9 июля, когда она уменьшилась на 1,3 миллисекунды.

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Как сообщает LiveScience, 9 июля 2025 года Земля обернулась вокруг своей оси быстрее, чем обычно, и день оказался короче на 1,3 миллисекунды. По прогнозам TimeAndDate, еще два дня этого лета — 22 июля и 5 августа — будут еще короче: на 1,38 и 1,52 миллисекунды соответственно.

Продолжительность суток определяется вращением Земли вокруг своей оси, которое обычно длится 86 400 секунд, то есть 24 часа. Но это значение не является абсолютно стабильным и зависит от многих факторов — гравитации, массового распределения, атмосферных явлений и взаимодействия с Луной.

Во время упомянутых коротких дней Луна находится дальше от экватора Земли. Это меняет направление ее гравитационного воздействия, способствуя незначительному ускорению вращения планеты. Физики объясняют это по аналогии с волчком: смещение силы приложения ускоряет его движение.

Live Science обратился за разъяснениями в Международную службу вращения Земли и систем отсчета (IERS), которая отвечает за глобальную синхронизацию времени. Там объяснили, что для высокоточных систем — например банковские расчеты, GPS или космическое наблюдение — даже миллисекунда имеет значение.

Как отметил старший научный сотрудник Университета Западной Австралии Дэвид Гоззард, современные системы работают на основе точного времени.

"Мы передаем данные так быстро, и все они должны иметь временную метку, чтобы компьютеры знали, какие данные куда идут", — сказал он.

Такие системы синхронизированы с всемирным координированным временем (UTC), которое базируется на более 400 атомных часах в около 80 научных институтах мира.

UTC — это всемирный ориентир, основанный на более 400 атомных часах, которые работают примерно в 80 институтах синхронизации, сообщил в электронном письме руководитель группы распространения времени 4.42 в Федеральном физико-техническом институте метеорологии Германии (PTB) Дирк Пистер.

Пистер также объяснил различие между атомным временем и вращением Земли.

"Самые точные приборы для отсчета времени, которые мы используем для определения UTC, не учитывают текущую продолжительность суток в своей повседневной работе. Продолжительность секунд наших часов соответствует определению базовой единицы времени в Международной системе единиц",- отметил он.

Когда накапливаются отклонения, IERS применяет так называемую високосную секунду, чтобы синхронизировать атомное и астрономическое время.

"Если существует постоянное отклонение продолжительности дня от UTC, то применяется високосная секунда в UTC. Это делается для того, чтобы время суток, заданное UTC, соответствовало времени, заданному вращением Земли, в течение одной секунды", — пояснил руководитель группы Федерального физико-технического института метеорологии Германии Дирк Пистер.

Напомним, в течение миллиардов лет вращение Земли постепенно замедлялось — еще 1-2 миллиарда лет назад день длился всего 19 часов. Ученые связывают это с постепенным отдалением Луны от Земли, что ослабляет ее гравитационное воздействие. Однако с 2020 года ученые фиксируют обратную тенденцию — незначительное ускорение вращения планеты.

"Сейчас у нас немного короче дни, чем за последние 50 лет", — подытожил Дирк Пистер.

В материале Live Science подчеркнули, что рядовые люди не замечают подобных изменений, однако для критических систем синхронизация имеет решающее значение.

Для большинства из нас потеря миллисекунды или двух остается совершенно незамеченной. Однако компьютеры, GPS, банковские системы, большие телескопы и электросети зависят от невероятно точной синхронизации для своей работы. Для этих систем каждая миллисекунда имеет значение.

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