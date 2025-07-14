Две чудовищно огромных черных дыры оказались на пределе теории относительности Эйнштейна

Ученые обычно фиксируют гравитационные волны, как рябь в пространстве-времени, которые вызывают масштабные космические катастрофы. Но иногда, эти события настолько разрушительны, что возмущения в пространстве-времени больше похожи на мощные волны.

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Коллаборация LIGO, которая занимается отслеживанием подобных происшествий, заявила, что увидела самое колоссальное слияние черных дыр на сегодняшний день. В результате должна появиться одна черная дыра, чья масса превышает массу Солнца в 225 раз, пишет Gizmodo.

Такое заключение астрономы сделали на основе полученного сигнала, названного GW231123. Многое в нем противоречит моделям звездной эволюции.

Установка LIGO, предназначенная для фиксации гравитационных волн, впервые уловила эхо сталкивающихся черных дыр еще в 2015 году. С тех пор коллаборация находила сигналы от нейтронных звезд, сверхновых и обнаружила около 300 слияний черных дыр.

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Но сигнал GW231123 стал беспрецедентным происшествием. Дело в том, что столкновение произошло между двумя черными дырами в 137 и 103 раз больше массы Солнца. Во время сближения два комических монстра вращались со скоростью в 400 000 раз превышающей скорость вращения Земли. В этом процессе рождалась еще более крупная черная дыра.

LIGO сумел зафиксировать сигнал продолжительностью всего в 0,1 секунды. По словам члена LIGO и физика из Кардиффского университета Марк Ханнэм, такие эпизоды должны быть “запрещены” стандартными моделями эволюции.

“Одна из возможностей заключается в том, что две черные дыры в этой двойной системе образовались в результате более ранних слияний более мелких чёрных дыр. Это самая массивная двойная черная дыра, которую мы наблюдали с помощью гравитационных волн, и она представляет собой серьезный вызов нашему пониманию формирования черных дыр”, - говорит Ханнэм.

“Эти черные дыры вращаются так быстро, буквально на пределе допускаемому общей теорией относительности Эйнштейна. Это затрудняет моделирование и интерпретацию сигнала. Это отличный пример для дальнейшего развития наших теоретических инструментов”, - добавил Чарли Хой, член LIGO и физик из Портсмутского университета в Англии.

Ученые представят результаты своего исследования на международной конференции в Глазго. Но сами авторы статьи сомневаются, что смогут разгадать тайну GW231123 в ближайшее время.

“Нам потребуются годы, чтобы полностью расшифровать сигнал и все последствия. Хотя наиболее вероятным объяснением остаётся слияние чёрных дыр, более сложные сценарии могут стать ключом к расшифровке его неожиданных особенностей”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, в центрах галактик черные дыры устраивают нечто невероятное. В центрах галактик черные дыры устраивают нечто невероятное.