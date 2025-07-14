Дві жахливо величезні чорні діри опинилися на межі теорії відносності Ейнштейна

Науковці зазвичай фіксують гравітаційні хвилі, як брижі у просторі-часі, які спричиняють масштабні космічні катастрофи. Але іноді, ці події настільки руйнівні, що збурення в просторі-часі більше схожі на потужні хвилі.

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Колаборація LIGO, яка займається відстеженням подібних подій, заявила, що побачила найколосальніше злиття чорних дір на сьогоднішній день. У результаті має з'явитися одна чорна діра, чия маса перевищує масу Сонця у 225 разів, пише Gizmodo.

Такий висновок астрономи зробили на основі отриманого сигналу, названого GW231123. Багато що в ньому суперечить моделям зоряної еволюції.

Установка LIGO, призначена для фіксації гравітаційних хвиль, уперше вловила відлуння чорних дір, що зіштовхуються, ще 2015 року. Відтоді колаборація знаходила сигнали від нейтронних зірок, наднових і виявила близько 300 злиттів чорних дір.

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Але сигнал GW231123 став безпрецедентною подією. Річ у тім, що зіткнення відбулося між двома чорними дірами, які в 137 і 103 разів більші за масу Сонця. Під час зближення два комічних монстри оберталися зі швидкістю, що в 400 000 разів перевищує швидкість обертання Землі. У цьому процесі народжувалася ще більша чорна діра.

LIGO зумів зафіксувати сигнал тривалістю всього в 0,1 секунди. За словами члена LIGO і фізика з Кардіффського університету Марка Ханнема, такі епізоди мають бути "заборонені" стандартними моделями еволюції.

"Одна з можливостей полягає в тому, що дві чорні діри в цій подвійній системі утворилися в результаті більш ранніх злиттів дрібніших чорних дір. Це наймасивніша подвійна чорна діра, яку ми спостерігали за допомогою гравітаційних хвиль, і вона являє собою серйозний виклик нашому розумінню формування чорних дір", — каже Ханнем.

"Ці чорні діри обертаються так швидко, буквально на межі, що допускається загальною теорією відносності Ейнштейна. Це ускладнює моделювання та інтерпретацію сигналу. Це чудовий приклад для подальшого розвитку наших теоретичних інструментів", — додав Чарлі Хой, член LIGO і фізик із Портсмутського університету в Англії.

Вчені представлять результати свого дослідження на міжнародній конференції в Глазго. Але самі автори статті сумніваються, що зможуть розгадати таємницю GW231123 найближчим часом.

"Нам знадобляться роки, щоб повністю розшифрувати сигнал і всі наслідки. Хоча найімовірнішим поясненням залишається злиття чорних дір, складніші сценарії можуть стати ключем до розшифровки його несподіваних особливостей", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, у центрах галактик чорні діри влаштовують щось неймовірне. У центрах галактик чорні діри влаштовують щось неймовірне.