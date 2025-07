1,8 млн лет назад пара несчастных опровергла утверждение о том, что два раза умереть нельзя

В Восточной Африке около 1,8 млн лет назад крайне драматичным образом оборвалась жизнь двух предков человека. Их вначале разорвал на куски крокодил, а потом сожрал леопард.

Исследователи считают, что двое бедняг относились к виду Homo habilis. Это вымершие гоминины, которые считаются представителями того же древнего рода, что и Homo Sapience. Известно, что Homo habilis появились в Восточной Африке около 2,4 млн лет назад, а вымерли около 1,65 млн лет назад, пишет IFL Science.

В переводе с латыни H. habilis означает “способный, ловкий, умный, энергичный”. Этот вид играл одну из ключевых ролей в истории человека, так как именно эти древние предки были искусны в изготовлении орудий труда. По словам ученых, это говорит о том, что H. Habilis обладали высоким уровнем когнитивных способностей и социальных связей.

Так называемый Олдувайский гоминид или OH 7 был первым найденным экземпляром H. Habilis. Его археологи обнаружили еще в 1960-х года, тогда были найдены череп, кисть и стопа молодого гоминина в Олдувайском ущелье в Танзании.

Именно в этом районе нашли и несколько других останков, которые принадлежали H. Habilis. Среди них было два крайне примечательных экземпляра, которые назвали OH 8 и OH 35. Анализ окаменелых останков парочки показал, что их смерть была особенно ужасной.

Данные полученные при анализе ступни OH 8 и ноги OH 35 показали, что эти конечности были оторваны крокодилом среднего размера. Но и этого оказалось недостаточно, ученые нашли на останках OH 35 отметины от зубов леопарда.

На данный момент в научных кругах все еще ведутся споры о том, принадлежали ли останки OH 8 и OH 7 одной и той же особи. Если же это были два разных древних человека, то OH 7 постигла та же участь: на его останках имеются следы от укусов как леопарда, так и крокодила.

“Если OH 8 и OH 7 — одна и та же особь, то этот детеныш был съеден как леопардовым хищником, так и крокодилом. На останках OH 35 также имеются явные следы поедания обоими хищниками”, - говорят авторы исследования.

Вряд ли ученые когда-либо смогут полностью воссоздать сцену, которая развернулась около 2 млн лет назад. Шансы на то, что все эти бедолаги погибли от нападения одних и тех же хищников, в один и тот же день, очень малы. Возможно, они погибли по отдельности, от нападения одного животного, а затем их тела съел другой хищник.

Напомним, ученые рассказали, в чем разница между нами и древними людьми. Около 300 000 лет назад Homo sapiens выделился из длинной череды приматов, похожих на людей, и стал первым полноценным видом человека, обладающим способностями и изобретательностью, не имеющими себе равных в истории Земли.