1,8 млн років тому пара нещасних спростувала твердження про те, що двічі померти не можна

У Східній Африці близько 1,8 млн років тому вкрай драматичним чином обірвалося життя двох предків людини. Їх спочатку розірвав на шматки крокодил, а потім зжер леопард.

Дослідники вважають, що двоє бідолах належали до виду Homo habilis. Це вимерлі гомініни, які вважаються представниками того самого давнього роду, що й Homo Sapience. Відомо, що Homo habilis з'явилися в Східній Африці близько 2,4 млн років тому, а вимерли близько 1,65 млн років тому, пише IFL Science.

У перекладі з латині H. habilis означає "здібний, спритний, розумний, енергійний". Цей вид відігравав одну з ключових ролей в історії людини, оскільки саме ці стародавні предки були вправні у виготовленні знарядь праці. За словами вчених, це свідчить про те, що H. Habilis володіли високим рівнем когнітивних здібностей і соціальних зв'язків.

Так званий Олдувайський гомінід або OH 7 був першим знайденим екземпляром H. Habilis. Його археологи виявили ще в 1960-х роках, тоді було знайдено череп, кисть і стопу молодого гомініна в Олдувайській ущелині в Танзанії.

Саме в цьому районі знайшли й кілька інших останків, які належали H. Habilis. Серед них було два вкрай примітних екземпляри, які назвали OH 8 і OH 35. Аналіз скам'янілих останків парочки показав, що їхня смерть була особливо жахливою.

Дані, отримані під час аналізу ступні OH 8 і ноги OH 35, показали, що ці кінцівки були відірвані крокодилом середнього розміру. Але і цього виявилося недостатньо, вчені знайшли на останках OH 35 відмітини від зубів леопарда.

Наразі в наукових колах усе ще точаться суперечки про те, чи належали останки OH 8 і OH 7 одній і тій самій особині. Якщо ж це були дві різні стародавні людини, то OH 7 спіткала та сама доля: на його останках є сліди від укусів як леопарда, так і крокодила.

"Якщо OH 8 і OH 7 — одна й та сама особина, то це дитинча було з'їдено як леопардовим хижаком, так і крокодилом. На останках OH 35 також є явні сліди поїдання обома хижаками", — кажуть автори дослідження.

Навряд чи вчені коли-небудь зможуть повністю відтворити сцену, яка розгорнулася близько 2 млн років тому. Шанси на те, що всі ці бідолахи загинули від нападу одних і тих самих хижаків, в один і той самий день, дуже малі. Можливо, вони загинули окремо, від нападу однієї тварини, а потім їхні тіла з'їв інший хижак.

Навряд чи вчені коли-небудь зможуть повністю відтворити сцену, яка розгорнулася близько 2 млн років тому. Шанси на те, що всі ці бідолахи загинули від нападу одних і тих самих хижаків, в один і той самий день, дуже малі. Можливо, вони загинули окремо, від нападу однієї тварини, а потім їхні тіла з'їв інший хижак.