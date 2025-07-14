Один совет родителям снизил случаи пищевой аллергии у детей

Исследователи обнаружили критически важный возраст младенцев, когда в их рацион необходимо вводить такие аллергены, как яйца и арахисовая паста. Это значительно снижает риск развития аллергии на данные продукты.

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Результаты нового исследования противоречат более ранним рекомендациям для родителей. Ранее эксперты не рекомендовали давать детям подобные продукты до того, как им не исполнится хотя бы год, пишет Science Alert.

Команда из Университета Западной Австралии сравнила данные детей из Австралии, которые были поделены на две группы. В первой группе было 506 детей, чьи родители не получали никаких конкретных рекомендаций по кормлению. Во второй группе родителям 566 рекомендовалось добавлять яйца и арахисовую пасту в рацион младенцев, начиная с 6 месяцев.

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“У детей из второй группы, чьи родители придерживались рекомендация, аллергия на яйца снизилась с 12% до 3%, а на арахис – примерно с 6% до 1%”, - говорит ученый-медик из Университета Западной Австралии Саммер Уокер.

Иными словами, более раннее введение потенциально аллергенных продуктов в рацион заметно снизили, количество детей, у которых началась аллергия 12 месяцам. В список тестируемых продуктов также входило коровье молоко, хотя в этом случае разница была меньше.

Ученые считают, что на фоне растущих случаев аллергии у детей, необходимо проанализировать взаимосвязь между рационом питания и иммунным ответом.

Авторы работы подчеркивают, что это лишь одна часть картины, но она доказывает, что более раннее употребление потенциальных пищевых аллергенов дает положительный эффект. Такой результат наблюдается даже у детей в группах повышенного генетического риска. У всех младенцев, участвовавших в исследовании, были близкие родственники с аллергией на один из этих продуктов, а аллергия часто передается по наследству.

“Некоторые родители до сих пор не понимают, когда вводить аллергены, особенно в семьях, где есть случаи аллергии”, — говорит диетолог-исследователь Дебби Палмер из Университета Западной Австралии.

Напомним, ученые рассказали, почему нам все тяжелее переносить аллергию. Аллергические реакции мучают миллионы людей каждый сезон, но в последнее время они начинаются гораздо раньше, а их симптомы проявляются гораздо острее. Врачи рассказали, почему это происходит.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.