Одна порада батькам знизила випадки харчової алергії у дітей

Дослідники виявили критично важливий вік немовлят, коли в їхній раціон необхідно вводити такі алергени, як яйця та арахісова паста. Це значно знижує ризик розвитку алергії на ці продукти.

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Результати нового дослідження суперечать більш раннім рекомендаціям для батьків. Раніше експерти не рекомендували давати дітям подібні продукти до того, як їм не виповниться хоча б рік, пише Science Alert.

Команда з Університету Західної Австралії порівняла дані дітей з Австралії, які були поділені на дві групи. У першій групі було 506 дітей, чиї батьки не отримували жодних конкретних рекомендацій щодо годування. У другій групі батькам 566 рекомендували додавати яйця і арахісову пасту в раціон немовлят, починаючи з 6 місяців.

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"У дітей із другої групи, чиї батьки дотримувалися рекомендація, алергія на яйця знизилася з 12% до 3%, а на арахіс — приблизно з 6% до 1%", — каже вчений-медик з Університету Західної Австралії Саммер Вокер.

Іншими словами, більш раннє введення потенційно алергенних продуктів у раціон помітно знизило кількість дітей, у яких почалася алергія до 12 місяців. До списку тестованих продуктів також входило коров'яче молоко, хоча в цьому випадку різниця була меншою.

Вчені вважають, що на тлі зростаючих випадків алергії у дітей, необхідно проаналізувати взаємозв'язок між раціоном харчування та імунною відповіддю.

Автори роботи підкреслюють, що це лише одна частина картини, але вона доводить, що більш раннє вживання потенційних харчових алергенів дає позитивний ефект. Такий результат спостерігається навіть у дітей у групах підвищеного генетичного ризику. У всіх немовлят, які брали участь у дослідженні, були близькі родичі з алергією на один із цих продуктів, а алергія часто передається у спадок.

"Деякі батьки досі не розуміють, коли вводити алергени, особливо в сім'ях, де є випадки алергії", — каже дієтологиня-дослідниця Деббі Палмер з Університету Західної Австралії.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому нам дедалі важче переносити алергію. Алергічні реакції мучать мільйони людей щосезону, але останнім часом вони починаються набагато раніше, а їхні симптоми проявляються набагато гостріше. Лікарі розповіли, чому це відбувається.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.