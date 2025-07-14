Большинство юрских хищных рыб подавились и умерли: все пытались проглотить одно существо (фото)

Исследователи изучили многочисленные окаменелости древних хищных рыб, живших в юрском периоде, и обнаружили, что большинство из них умерли по одной и той же причиной. Анализ окаменелостей показывает, что все они пытались проглотить крупных головоногих моллюсков, но не вышло.

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История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них до сих пор процветают на планете, а другие известны науке лишь по окаменелостям. В новом исследовании ученые проанализировали окаменелые останки рыб-тарсисов и обнаружили, что все они погибли одним и тем же странным образом, пишет Science Alert.

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Древние рыбы удавились добычей

Анализ был проведен палеонтологами Мартином Эбертом и Мартиной Кельбл-Эберт из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и показал, что эти хищные морские животные, по-видимому, часто погибали из-за крупных головоногих моллюсков, также известных как белемниты. Анализ показывает, что моллюски попросту застревали в пищеводах рыб.

В исследовании были использованы образцы рыб-тарсисов, обнаруженных ранее в 152-миллионной зольнхофенской платтенкальковой формации в Германии. Наиболее любопытным оказалось то, что большинство рыб погибли одним и тем же способом — пытались проглотить головоногого, почти такого же длинного, как они сами.

Авторы исследования отмечают, что во всех случаях клюв головоногих выходил через жаберный аппарат рыб, тогда как широкая внутренняя оболочка моллюсков была прочно закреплена в ротовом отверстии.

Рыба рода Tharsis с полным ртом белемнита Фото: Scientific Reports

Почему древние рыбы охотились на моллюсков

Рыбы-тарсисы известны как микрохищники — животные, питающиеся очень мелкими животными, например, личинками и зоопланктоном. Известно, что они заглатывали пищу с помощью всасывания. В то же время белемниты напоминали кальмаров с длинным, покрытым капюшоном телом и множеством щупалец. Это головоногие моллюски обитали в открытом океане и оставили после себя значительно меньше окаменелостей в сравнении с рыбами.

Авторы исследования отмечают, что окаменелости белемнитов, найденные в платтенкальковых бассейнах Айхштетта и Зольнхофена, часто состоят из внутренней раковины, обросшей двустворчатыми моллюсками. Это указывает на то, что головоногие были уже мертвы и поддерживались на плаву в толще воды благодаря наполненной газом раковине, заселенной другими животными. Например, в ней могли обитать моллюски, питающиеся разлагающимися тканями.

Исследователи полагают, что древние рыбы на самом деле не искали пищу в суровых условиях морского дна и не охотились непосредственно на белемнитов. Предполагается, что древние рыбы имели привычку высасывать остатки разлагающихся мягких тканей или обрастания, такие как водоросли или бактерии, с плавающих объектов, но когда обтекаемый плавающий клюв белемнита случайно попадал в рот, они уже не могли избавиться от этих смертоносных объектов.

Вероятно, рыбы пытались протолкнуть препятствующий предмет через жабры, но так и не могли избавиться от него, что приводило к смерти от удушья.

Было обнаружено несколько экземпляров из Тарсиса с застрявшими во рту белемнитами Фото: Scientific Reports

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