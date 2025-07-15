Исчезающие полосы на Марсе. Ученые положили конец десятилетиям спекуляций

Ученые давно пытаются разгадать загадку темных полос на Марсе, которые сползают с бесчисленных скал планеты. Эти полосы породили десятилетия спекуляций о том, что на Красной планете все еще есть жидкая вода.

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В рамках новой работы ученые проанализировали 500 тыс. таких образований на планете и выяснили, что полосы на Марсе образуются в результате схода сухой пыли со склонов. Исследование провели Валентин Терциус Бикель из Бернского университета и Адомас Валантинас из Университета Брауна, пишет Earth.com.

На протяжении почти 50 лет ученые пытались объяснить природу темных полос, которые тянутся на сотни, а то и тысячи километров по марсианским склонам. Со временем эти полосы бесследно исчезают с лица Красной планеты. Долгое время обсуждалась идея о том, что эти темные полосы – струйки соленой воды, которые стекают со склонов холмов. Некоторые даже предполагали, что в них могут содержаться микробы.

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Если бы речь шла о жидкой воде, тогда эти места на Марсе потребовали бы строгих правил планетарной защиты. Новое же исследование доказывает отсутствие воды, тем самым снимая с повестки дня все опасения по поводу марсианской жизни и меняет приоритеты будущих миссий на Марсе.

Команда ученых отсканировала 86 000 фотографий, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Им удалось создать первый каталог полумиллиона марсианских полос.

Судя по недавно созданной карты, загадочные темные полосы покрывают менее 0,1% поверхности Марса. Большая часть этих полос находится между 40 градусами северной и 20 градусами южной широты. Там располагаются самые пыльные низины, у которых отражательная способность высокая, а размер частиц мал.

Количество ярких, старых полос примерно в 37 раз превышает количество новых, темных, что свидетельствует о поверхности, которая продолжает меняться спустя долгое время после окончания вулканической и водной эпох.

Ветер и удары

Ученые говорят, что их работа не обнаружила никакой связи между полосами на Марсе и какой-либо влажностью, а также подземным льдом. Вместо этого исследование показало, что плотность полос резко возрастает в районах, где скорость верта превышает средние показатели по планете и свежими ударными кратерами.

Такие данные позволяют предположить, что марсианские полосы связаны с ветром и ударами астероидов, которые просто сдувают покровы мельчайшей пыли со склонов.

“После того, как у нас появилась эта глобальная карта, мы смогли сравнить её с базами данных о температуре, скорости ветра и активности оползней. Затем мы смогли найти корреляции в сотнях тысяч случаев”, - говорит один из авторов исследования Бикель.

На некоторых снимках орбитального аппарата даже видны каскады пыли, которые осыпаются вниз через несколько минут после удара метеорита. Также эксперименты в лаборатории показали, что такие порошки, как марсианская пыль, могут течь подобно жидкости в условиях слабой гравитации.

Напомним, марсоход NASA впервые сфотографировал гигантские паутины на Марсе. Марсоход Curiosity впервые с близкого расстояния получил фотографии необычных скальных образований на Красной планете, которые напоминают паутины, созданные гигантскими пауками.