Первая "пандемия коронавируса" произошла 6500 лет назад: она привела к настоящему коллапсу

Новое исследование показало, что первые попытки человека одомашнивать животных, а также массовая миграция начала новую эру зоонозных заболеваний. Ученые говорят, что на сегодняшний день самой известной болезнь, передавшейся людям от животных является коронавирус.

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Патогены – древний враг людей, который преследует наш вид на протяжении все эволюции. До 1850 года как минимум четверть детей умирала не дожив и до 1 года, а еще четверть – до 15 лет. Причины смерти были разнообразными, но их половина приходилась на инфекции, от которых сегодня уже созданы вакцины, пишет IFL Science.

Несмотря на то, что патогены сопровождают людей всю нашу историю, мы все еще очень мало знаем о том, когда и почему появились первые из них.

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Команда ученых из Копенгагенского и Кембриджского университетов решила докопаться до истины. Они проанализировали ДНК 1300 доисторических людей, чьи останки были найдены на археологических памятниках по всей Евразии. Возраст анализируемых образцов достигал 37 000 лет.

Ученым удалось создать подобие карты заболеваний в тот период. Среди них также были зоонозные заболевания – инфекции, которые передаются от животных человеку.

Поворотный момент произошел около 6500 лет назад. Именно тогда люди начали одомашнивать животных, а также происходили масштабные миграции скотоводов из Понтийской степи, которая простиралась от Восточной Европы до Западной Азии и на северо-запад Европы.

“Мы давно подозревали, что переход к земледелию и животноводству открыл дверь новой эре болезней – теперь анализ ДНК показывает, что это произошло как минимум 6500 лет назад. Эти инфекции не просто вызывали болезни – они, возможно, способствовали коллапсу популяции, миграции и генетической адаптации”, - говорит руководитель исследования из Копенгагенского университета Эске Виллерслев.

В рамках исследования ученые также нашли возможно первый генетический след чумной палочки, возраст которой составил 5500 лет. Именно эта бактерия опустошала средневековую Европу, а также убила от четверти до половины населения мира.

Ученые нашли следы и других заболеваний, таких как малярию возрастом 4200 лет, проказу - 1400 лет, вирус гепатита B - 9800 лет, и дифтерию - 11 100 лет.

Напомним, ученые узнали, как бубонная чума изменяла наши гены. Хотя смертельнейшая чума в истории человечества уже давно пугает нас лишь со страниц учебников и с экранов документальных фильмов, она вовсе никуда не исчезла и до сих пор живет в нас.