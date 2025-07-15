На вечеринках 11 тыс. лет назад действовало одно правило: люди придерживаются его до сих пор

Каждый из нас, по дороге в гости, заходил в магазин, чтобы взять с собой бутылочку вина или угощенья, чтобы порадовать хозяев дома. Ученые считают, что древние люди 11 тыс. лет назад делали примерно тоже самое.

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Команда ученых изучила остатки древних пиров, которые проходили 11 тыс. лет назад на западе Ирана. Они выяснили, что приглашенные на эти пиры не приходили в гости с пустыми руками, пишет LiveScience.

Пиршествующие древние люди в горах Загрос оставили после себя 19 черепов диких кабанов, которые аккуратно сложили в яме внутри круглого строения. На этих черепах археологи обнаружили следы разделки. Очевидно, что кабаны предназначались для пиршеств, но до сих пор ученые не могли понять, откуда были привезены животные.

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Изучив зубы пяти кабанов, ученые обнаружили, что некоторые из них были привезены из отдаленных мест и поднятые по сложной горной местности. Такая доставка потребовала огромных усилий в то время, как кабаны водились поблизости.

Большое количество археологических данных свидетельствует о проведении пиров в сообществах, которые полагались на сельское хозяйство. Таким образом люди избавлялись от излишком пищи. Некоторые ученые даже выдвигают теории о том, что именно пиры были движущей силой раннего сельского хозяйства, хотя данная идея пока не получила никаких подтверждений.

Имеется множество свидетельств пиров, которые относятся к периоду, когда сельское хозяйство уже было освоено людьми, но почти нет таковых в период до его появления.

Одним из таких был пир на западе Ирана, и он объединил людей из самых дальних уголков региона. Приглашенные на праздник также вложили невероятное количество усилий.

По словам ученых, пища и древние кулинарные традиции всегда были неотъемлемой частью культур по всему миру. Поэтому праздники и фестивали так часто связаны с едой.

Эксперты подчеркивают, что в культуре людей разного времени еда всегда была высоко ценимым подарком. Именно поэтому французский сыр, вяленое мясо крокодила из Австралии и чёрная курица из Кореи пользуются большой популярностью в мире подарков.

Как и сегодня, люди прошлого осознавали важность таких жестов и создавали обычаи, чтобы отмечать их публично. Например, исследования показали, что на древних пирах в Стоунхендже люди ели свинину, привезенную из самых разных уголков Британии.

Данные нового исследования являются первым доказательством такого поведения в доземледельческом обществе.

Напомним, ученые рассказали, в чем разница между нами и древними людьми. Около 300 000 лет назад Homo sapiens выделился из длинной череды приматов, похожих на людей, и стал первым полноценным видом человека, обладающим способностями и изобретательностью, не имеющими себе равных в истории Земли.