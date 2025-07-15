На вечірках 11 тис. років тому діяло одне правило: люди дотримуються його й досі

Кожен із нас, дорогою в гості, заходив у магазин, щоб узяти з собою пляшечку вина або частування, щоб порадувати господарів дому. Вчені вважають, що стародавні люди 11 тис. років тому робили приблизно те саме.

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Команда вчених вивчила залишки стародавніх бенкетів, які проходили 11 тис. років тому на заході Ірану. Вони з'ясували, що запрошені на ці бенкети не приходили в гості з порожніми руками, пише LiveScience.

Древні люди, які бенкетували в горах Загрос, залишили після себе 19 черепів диких кабанів, які акуратно склали в ямі всередині круглої будови. На цих черепах археологи виявили сліди оброблення. Очевидно, що кабани призначалися для бенкетів, але досі вчені не могли зрозуміти, звідки були привезені тварини.

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Вивчивши зуби п'яти кабанів, вчені виявили, що деякі з них було привезено з віддалених місць і піднято по складній гірській місцевості. Така доставка вимагала величезних зусиль у той час, як кабани водилися поблизу.

Велика кількість археологічних даних свідчить про проведення бенкетів у спільнотах, які покладалися на сільське господарство. У такий спосіб люди позбувалися надлишку їжі. Деякі вчені навіть висувають теорії про те, що саме бенкети були рушійною силою раннього сільського господарства, хоча ця ідея поки що не отримала жодних підтверджень.

Є безліч свідчень бенкетів, які відносяться до періоду, коли сільське господарство вже було освоєно людьми, але майже немає таких у період до його появи.

Одним із таких був бенкет на заході Ірану, і він об'єднав людей із найдальших куточків регіону. Запрошені на свято також вклали неймовірну кількість зусиль.

За словами вчених, їжа і стародавні кулінарні традиції завжди були невід'ємною частиною культур по всьому світу. Тому свята і фестивалі так часто пов'язані з їжею.

Експерти підкреслюють, що в культурі людей різного часу їжа завжди була високо цінуваним подарунком. Саме тому французький сир, в'ялене м'ясо крокодила з Австралії та чорна курка з Кореї користуються великою популярністю у світі подарунків.

Як і сьогодні, люди минулого усвідомлювали важливість таких жестів і створювали звичаї, щоб відзначати їх публічно. Наприклад, дослідження показали, що на стародавніх бенкетах у Стоунхенджі люди їли свинину, привезену з найрізноманітніших куточків Британії.

Дані нового дослідження є першим доказом такої поведінки в доземлеробському суспільстві.

Нагадаємо, вчені розповіли, у чому різниця між нами і стародавніми людьми. Близько 300 000 років тому Homo sapiens виділився з довгої низки приматів, схожих на людей, і став першим повноцінним видом людини, що має здібності та винахідливість, які не мають собі рівних в історії Землі.