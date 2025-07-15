В Японии взломали геном мышей: теперь их печень производит препарат, похожий на Оземпик

Ученые из Японии взломали геном мышей, заставив их печень самостоятельно вырабатывать препарат, похожий на Оземпик. Авторы исследования считают, что это может проложить путь для новых методов лечения диабета.

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Команда ученых из Университета Осаки успешно отредактировали геном печени мышей, чтобы этот орган начал производить лекарственное средство эксенатид. Это препарат от диабета первого поколения и является предшественником таких модных вакцин, как Оземпик и другие, пишет Futurism.

В лабораторных исследованиях использовались мыши с ожирением и в преддиабетном состоянии. Исследователи использовали так называемые "генетические ножницы" на основе CRISPR, чтобы добавить в клетки печени грызунов ген, который управляет выработкой эксенатида.

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После этого ученые обнаружили препарат в крови мышей, который оставался там до 28 недель. Также отмечается, что мыши с новым геном "потребляли меньше пищи и набирали меньше веса", чем их собратья.

Эксперимент стал еще одним доказательством в пользу концепции индивидуальных генетических методов лечения. Его основная идея заключается в том, чтобы организм самостоятельно смог вырабатывать лекарства.

"Мы надеемся, что наша разработка однократного генетического лечения может быть применена ко многим состояниям, не имеющим точной генетической причины", — говорит старший автор исследования Кейитиро Сузуки.

В это же время, не все лекарства от диабета эффективны. К примеру, тот же эксенатид демонстрировал гораздо менее продолжительное действие, чем семаглутид. В конечном итоге, оба препарата были сняты с производства из-за рисков развития панкреатита.

Даже современный Оземпик уже не раз связывали с теми же проблемами со здоровьем.

В другом исследовании ученые из биофармацевтической компании Fractyl Health учат организм вырабатывать препарат, похожий на семаглутид. Ранее в этом году компания начала процесс одобрения испытаний на людях в Европе, которые начнутся в следующем году, если их одобрят регулирующие органы здравоохранения.

Но ни одно из этих исследований не затронуло главный вопрос, будут ли эти препараты нести повышенные риски панкреатита в качестве побочных эффектов.

Напомним, ученые нашли новый способ борьбы с диабетом. Препарат для борьбы с диабетом под названием Оземпик уже давно взыскал популярность из-за ряда своих свойств. Однако ученые, решившие поискать ему более природную альтернативу открыли уникальный микроб, который может делать то же самое.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.