В Японії зламали геном мишей: тепер їхня печінка виробляє препарат, схожий на Оземпік

Учені з Японії зламали геном мишей, змусивши їхню печінку самостійно виробляти препарат, схожий на Оземпік. Автори дослідження вважають, що це може прокласти шлях для нових методів лікування діабету.

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Команда вчених з Університету Осаки успішно відредагувала геном печінки мишей, щоб цей орган почав виробляти лікарський засіб ексенатид. Це препарат від діабету першого покоління і є попередником таких модних вакцин, як Оземпік та інші, пише Futurism.

У лабораторних дослідженнях використовувалися миші з ожирінням і в переддіабетному стані. Дослідники використовували так звані "генетичні ножиці" на основі CRISPR, щоб додати в клітини печінки гризунів ген, який керує виробленням ексенатиду.

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Після цього вчені виявили препарат у крові мишей, який залишався там до 28 тижнів. Також зазначається, що миші з новим геном "споживали менше їжі та набирали менше ваги", ніж їхні побратими.

Експеримент став ще одним доказом на користь концепції індивідуальних генетичних методів лікування. Його основна ідея полягає в тому, щоб організм самостійно зміг виробляти ліки.

"Ми сподіваємося, що наша розробка одноразового генетичного лікування може бути застосована до багатьох станів, які не мають точної генетичної причини", — каже старший автор дослідження Кейітіро Сузукі.

Водночас, не всі ліки від діабету ефективні. Наприклад, той же ексенатид демонстрував набагато менш тривалу дію, ніж семаглутид. Зрештою, обидва препарати були зняті з виробництва через ризики розвитку панкреатиту.

Навіть сучасний Оземпік уже не раз пов'язували з тими ж проблемами зі здоров'ям.

В іншому дослідженні вчені з біофармацевтичної компанії Fractyl Health вчать організм виробляти препарат, схожий на семаглутид. Раніше цього року компанія почала процес схвалення випробувань на людях у Європі, які почнуться наступного року, якщо їх схвалять регулювальні органи охорони здоров'я.

Але жодне з цих досліджень не торкнулося головного питання, чи будуть ці препарати нести підвищені ризики панкреатиту як побічні ефекти.

Нагадаємо, вчені знайшли новий спосіб боротьби з діабетом. Препарат для боротьби з діабетом під назвою Оземпік уже давно здобув популярність через низку своїх властивостей. Однак вчені, які вирішили пошукати йому більш природну альтернативу, відкрили унікальний мікроб, який може робити те саме.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.