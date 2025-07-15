Растения общаются не только между собой, но и с насекомыми: о чем они говорят

Новое исследование показало, что насекомые могут слышать звуки, которые издают растения. Ученые предполагают, что между ними может существовать невидимая экосистема.

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Команда из Тель-Авивского университета увидела, что самки мотыльков не откладывают яиц на растениях томатов, когда те издают звуки, связанные с тревогой. Это может быть сигналом для мотыльков, что растение находится в плохом состоянии и не здорово, пишет BBC.

Несколько лет назад, в предыдущем исследовании ученые выяснили, что растения кричат, когда тревожатся или плохо себя чувствуют. Человек не может услышать эти крики, но их могут слышать многие насекомые, летучие мыши и некоторые млекопитающие.

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“Это первая в истории демонстрация реакции животного на звуки, издаваемые растением. На данном этапе это лишь предположение, но, возможно, самые разные животные будут принимать решения на основе звуков, которые они слышат от растений, например, опылять их, прятаться внутри них или есть растение”, - говорит профессор Йоси Йовель из Тель-Авивского университета.

Во время контролируемых экспериментов ученые убедились, что мотыльки реагируют именно на звук, исходящий от растений, а не на их внешний вид.

Команда собирается изучить зафиксированные звуки, а также выяснить, как этот крик влияет на тех, кто его слышит.

“Можно предположить, что существует множество сложных взаимодействий, и это первый шаг”, — говорит профессор Йовель.

Лилах Хадани из Тель-Авивского университета добавляет, что команда хочет узнать, могут ли растения передавать друг другу информацию посредством звука и реагировать на это, например, экономить воду в условиях засухи.

“Если растение испытывает стресс, то больше всего это заботит другие растения, и они могут реагировать по-разному”, - говорит эксперт.

В это же время ученые объясняют, что растения вовсе не обладают никакими чувствами. Характерный звук они издают из-за физических воздействий, вызванных изменением местных условий. Сегодняшнее открытие показывает, что эти звуки могут быть полезны другим животным и, возможно, растениям, способным их воспринимать.

Напомним, впервые показан разговор между растениями. Исследователи сняли на камеру то, как соседние растения общаются между собой очень оригинальным способом.