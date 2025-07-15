Рослини спілкуються не тільки між собою, а й із комахами: про що вони говорять

Нове дослідження показало, що комахи можуть чути звуки, які видають рослини. Вчені припускають, що між ними може існувати невидима екосистема.

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Команда з Тель-Авівського університету побачила, що самки метеликів не відкладають яєць на рослинах томатів, коли ті видають звуки, пов'язані з тривогою. Це може бути сигналом для метеликів, що рослина перебуває в поганому стані й не здорова, пише BBC.

Кілька років тому, в попередньому дослідженні вчені з'ясували, що рослини кричать, коли тривожаться або погано себе почувають. Людина не може почути ці крики, але їх можуть чути багато комах, кажани та деякі ссавці.

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"Це перша в історії демонстрація реакції тварини на звуки, що видаються рослиною. На даному етапі це лише припущення, але, можливо, найрізноманітніші тварини ухвалюватимуть рішення на основі звуків, які вони чують від рослин, наприклад, запилювати їх, ховатися всередині них або їсти рослину", — каже професор Йосі Йовель з Тель-Авівського університету.

Під час контрольованих експериментів учені переконалися, що метелики реагують саме на звук, що виходить від рослин, а не на їхній зовнішній вигляд.

Команда збирається вивчити зафіксовані звуки, а також з'ясувати, як цей крик впливає на тих, хто його чує.

"Можна припустити, що існує безліч складних взаємодій, і це перший крок", — каже професор Йовель.

Лілах Хадані з Тель-Авівського університету додає, що команда хоче дізнатися, чи можуть рослини передавати одна одній інформацію за допомогою звуку і реагувати на це, наприклад, економити воду в умовах посухи.

"Якщо рослина відчуває стрес, то найбільше це турбує інші рослини, і вони можуть реагувати по-різному", — каже експерт.

Водночас учені пояснюють, що рослини зовсім не володіють жодними почуттями. Характерний звук вони видають через фізичні впливи, викликані зміною місцевих умов. Сьогоднішнє відкриття показує, що ці звуки можуть бути корисні іншим тваринам і, можливо, рослинам, здатним їх сприймати.

Нагадаємо, вперше показано розмову між рослинами. Дослідники зняли на камеру те, як сусідні рослини спілкуються між собою у дуже оригінальний спосіб.