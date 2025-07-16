Мама была права: есть действительно веская причина есть суп во время простуды и гриппа

Столетиями куриный суп был излюбленным средством для людей, страдающих от недомогания. Во многих культурах по всему земному шару именно суп считается лучшим способом борьбы с простудой и гриппом, помимо лекарств.

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Несмотря на то, что куриный суп так популярен во многих культурах в качестве средства борьбы с простудой, есть ли какие-либо научные доказательства того, что суп может помочь нам побороть респираторные заболевания? Исследователи ответили на этот вопрос, пишет Science Alert.

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Роль супа в лечении респираторных заболеваний

По словам старшего преподавателя Школы медицинских наук Университета Западной Шотландии Сандры Лукас, вместе с коллегами они провели систематический обзор, чтобы изучить этот вопрос. Для этого команда изучила научные данные о роли супа в лечении острых инфекций дыхательных путей, таких как простуда, грипп и COVID-19.

Команда изучила более 10 000 записей и нашли четыре высококачественных исследования с участием 342 человек. В этих исследованиях тестировались различные супы, в том числе и куриный бульон, ячменный суп, а также смеси овощей и трав. Хотя данные были пока на ранней стадии, они были многообещающими.

Одно любопытное исследование показало, что люди, евшие суп во время болезни, выздоравливали на 2,5 дня быстрее, чем те, кто его не ел. Но даже это еще не все. Симптомы, такие как заложенность носа, боль в горле и усталость, были менее выраженными.

У некоторых участников также наблюдалось снижение уровня маркеров воспаления: веществ в крови, уровень которых повышается, когда иммунная система борется с инфекцией. В частности, уровень ИЛ-6 и ФНО-α – двух белков, способствующих развитию воспаления – был ниже у тех, кто употреблял суп. Это указывает на то, что суп может помочь успокоить гиперактивный иммунный ответ, потенциально снижая выраженность симптомов и делая выздоровление более комфортным.

Впрочем, ни в одном из исследований не изучалось, как употребление супа влияет на повседневные исходы острых инфекций дыхательных путей. Например, брали ли люди меньше выходных на работе и как часто попадали в больницу. Увы, это серьезный пробел в доказательной базе, который необходимо заполнить.

Почему суп так полезен?

Исследователи отмечают, что существует несколько причин, по которым суп может быть полезен. Он согревает, увлажняет и, как правило, богат питательными веществами.

Такие ингредиенты, как чеснок, лук, имбирь и листовая зелень, обладают противовоспалительными, антимикробными и иммуноподдерживающими свойствами. Еще одним фактором является тепло, которое может способствовать разжижению мокроты, смягчает боль в горле и способствует общему комфорту во время болезни.

Еще одним фактором является сильный культурный и поведенческий аспект заботы о себе, основанной на еде — простыми словами, люди используют еду не только для питания, но также и как элемент борьбы с болезнью.

Во многих семьях еда становится лекарством не только из-за своих ингредиентов, но и потому, что она символизирует заботу, порядок и уверенность. По словам Лукас, результаты ее предыдущей работы показали, что родители часто обращаются к традиционным средствам, таким как суп, в качестве "первой линии защиты от простуды", еще до того как обратиться за профессиональной помощи.

В чем секрет куриного супа?

Куриный суп легко приготовить, он доступен по цене, безопасен для большинства людей и широко известен как приятное и привычное домашнее средство от легких недомоганий. И все же, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы изучить рецепты супов и выяснить, какие комбинации питательных веществ или трав наиболее эффективны в борьбе с простудой.

Исследователи также намерены выяснить, оказывает ли куриный суп такой же эффект, как любой другой и есть ли разница между домашним и покупным бульоном? Не менее важно, что будущие исследования должны измерять значимые результаты: например, насколько быстро люди возвращаются к работе или учебе, насколько хорошо они спят во время болезни, как они оценивают свой комфорт и уровень энергии.

Важно отметить, что куриный суп не может заменить лекарства. Однако наряду с отдыхом, жидкостью и парацетамолом способен облегчить симптомы и улучшить самочувствие.

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