Мама мала рацію: є справді вагома причина їсти суп під час застуди та грипу

Століттями курячий суп був улюбленим засобом для людей, які страждають від нездужання. У багатьох культурах по всій земній кулі саме суп вважається найкращим способом боротьби із застудою та грипом, крім ліків.

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Попри те, що курячий суп такий популярний у багатьох культурах як засіб боротьби із застудою, чи є якісь наукові докази того, що суп може допомогти нам побороти респіраторні захворювання? Дослідники відповіли на це запитання, пише Science Alert.

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Роль супу в лікуванні респіраторних захворювань

За словами старшого викладача Школи медичних наук Університету Західної Шотландії Сандри Лукас, разом із колегами вони провели систематичний огляд, щоб вивчити це питання. Для цього команда вивчила наукові дані про роль супу в лікуванні гострих інфекцій дихальних шляхів, таких як застуда, грип і COVID-19.

Команда вивчила понад 10 000 записів і знайшла чотири високоякісних дослідження за участю 342 осіб. У цих дослідженнях тестували різні супи, зокрема й курячий бульйон, ячмінний суп, а також суміші овочів і трав. Хоча дані були поки що на ранній стадії, вони були перспективними.

Одне цікаве дослідження показало, що люди, які їли суп під час хвороби, одужували на 2,5 дня швидше, ніж ті, хто його не їв. Але навіть це ще не все. Симптоми, такі як закладеність носа, біль у горлі та втома, були менш вираженими.

У деяких учасників також спостерігалося зниження рівня маркерів запалення: речовин у крові, рівень яких підвищується, коли імунна система бореться з інфекцією. Зокрема, рівень ІЛ-6 і ФНП-α — двох білків, що сприяють розвитку запалення — був нижчим у тих, хто вживав суп. Це вказує на те, що суп може допомогти заспокоїти гіперактивну імунну відповідь, потенційно знижуючи вираженість симптомів і роблячи одужання комфортнішим.

Утім, у жодному з досліджень не вивчали, як вживання супу впливає на повсякденні наслідки гострих інфекцій дихальних шляхів. Наприклад, чи брали люди менше вихідних на роботі і як часто потрапляли до лікарні. На жаль, це серйозна прогалина в доказовій базі, яку необхідно заповнити.

Чому суп такий корисний?

Дослідники зазначають, що існує кілька причин, через які суп може бути корисним. Він зігріває, зволожує і, як правило, багатий на поживні речовини.

Такі інгредієнти, як часник, цибуля, імбир і листова зелень, мають протизапальні, антимікробні та імунопідтримувальні властивості. Ще одним чинником є тепло, яке може сприяти розрідженню мокротиння, пом'якшує біль у горлі та сприяє загальному комфорту під час хвороби.

Ще одним чинником є сильний культурний і поведінковий аспект турботи про себе, що базується на їжі — простими словами, люди використовують їжу не тільки для харчування, але також і як елемент боротьби з хворобою.

У багатьох сім'ях їжа стає ліками не тільки через свої інгредієнти, а й тому, що вона символізує турботу, порядок і впевненість. За словами Лукас, результати її попередньої роботи засвідчили, що батьки часто звертаються до традиційних засобів, таких як суп, як "перша лінія захисту від застуди", ще до того, як звернутися по професійну допомогу.

У чому секрет курячого супу?

Курячий суп легко приготувати, він доступний за ціною, безпечний для більшості людей і широко відомий як приємний і звичний домашній засіб від легких нездужань. І все ж, вчені визнають, що потрібні додаткові дослідження, щоб вивчити рецепти супів і з'ясувати, які комбінації поживних речовин або трав найефективніші в боротьбі із застудою.

Дослідники також мають намір з'ясувати, чи чинить курячий суп такий самий ефект, як будь-який інший і чи є різниця між домашнім і покупним бульйоном? Не менш важливо, що майбутні дослідження мають вимірювати значущі результати: наприклад, наскільки швидко люди повертаються до роботи або навчання, наскільки добре вони сплять під час хвороби, як вони оцінюють свій комфорт і рівень енергії.

Важливо зазначити, що курячий суп не може замінити ліки. Однак поряд із відпочинком, рідиною і парацетамолом здатний полегшити симптоми й поліпшити самопочуття.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.