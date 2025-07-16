На протяжении веков на Луне блуждают яркие вспышки: их может быть до 8 в час (видео)

Многие столетия люди видят на Луне необъяснимые вспышки, которые долгое время считались оптическими иллюзиями. Теперь же научное сообщество считает, что на Луне действительно происходят вспышки.

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Первые официальные свидетельства о вспышках на Луне были сделаны в XVII веке, когда появились первые телескопы. Но они фиксировались еще раньше, к примеру в Средние века. В 1178 году н.э. английский монах Жерваз Кентерберийский описал нечто подобное, пишет IFL Science.

“Была яркая новая луна, и, как обычно в этой фазе, ее рога были наклонены к востоку; и внезапно верхний рог раскололся надвое. Из середины разлома вырвался пылающий факел, извергая на значительное расстояние огонь, раскаленные угли и искры”, - написал монах.

Несмотря на явно приукрашенное описание происшествия, ученые считают, что это одно из описаний явления, которое называется Транзиентные лунные явления (TLP). Этот термин был придуман сэром Патриком Муром, британским астрономом-любителем, который наблюдал за ними почти сорок лет.

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“Они принимают различные формы. Некоторые представляют собой лишь локальные вспышки, скрывающие обычно видимые детали поверхности. Другие явно окрашены, как правило, в красный цвет”, - писал Мур.

Ранее ученые считали, что такие TLP являются очень редкими. Астрономы-любители видели всего несколько вспышек за сотни часов наблюдений за Луной. Но сегодня данные Европейского космического агентства (ЕКА) говорят о том, что в среднем до 8 таких вспышек происходит на Луне всего за час.

Одна из главных теорий заключается в том, что эти вспышки на Луне вызваны газовыми туманами, которые просачиваются из лунной коры. Когда на такие облака падает свет, то с Земли это похоже на быструю вспышку.

Последующие исследования действительно подтвердили, что поверхность Луны выбрасывает радон.

Теперь ученые считают, что радоновые облака поднимаются вверх в результате падения на Луну метеоритов и другого комического мусора.

Дело в том, что у Луны нет такой плотной атмосферы как у Земли, поэтому спутник постоянно подвергается космической бомбардировке. На поверхность Луны ежегодно падает около 33 000 метеороидов размером с мяч для гольфа, не говоря уже о более крупных камнях, которые падают примерно раз в пару лет.

Хотя падения метеоритов являются основным объяснением TLP, было отмечено, что они не объясняют все зарегистрированные наблюдения. Указывают ли эти выбросы на геологическую активность, неучтенное атмосферное явление или что-то более необычное, остается научной загадкой.

Напомним, вокруг Земли вращается не одна Луна, а как минимум шесть. Исследование показывает, что как минимум 6 фрагментов Луны в любой момент времени вращается вокруг нашей планеты в качестве временных естественных спутников. Но из-за их небольшого размера и высокой скорости их сложно обнаружить.