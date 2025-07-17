Первые археологи жили в Древнем Риме: они раскопали окаменелость и нашли ей применение (фото)

Во время раскопок древнего поселения возрастом 2 тыс. лет была найдена первая в истории окаменелость трилобита, которая была обнаружена людьми во времена Древнего Рима. Окаменелость была частью “магического” кулона, который должен был защищать своего владельца.

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Люди собирали окаменелости еще в палеолите, но останки трилобитов в таком контексте, встречаются очень редко. Ранее подобные открытия были сделаны в Западной Европе, Северной Америке, Южной Африке и Австралии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

“Одиннадцатый по счету трилобит был найден в римском поселении, датируемом I–III веками н. э., раскопанном на северо-западе Испании. Образец представляет собой первый подтверждённый трилобит римского времени и третий трилобит в мировой археологической летописи, собранный и использованный людьми более тысячи лет назад”, - пишут авторы исследования.

Хорошая сохранность артефакта позволила ученым точно определить его вероятное происхождение. Они считают, что трилобит был выкопан из среднеордовикских сланцевых обнажений в юго-центральной части Иберии. Это в 430 км от римского поселения, где был найден артефакт.

Римские бусины для ожерелья из трилобитов Фото: Fernández-Fernández et al./Archaeological and Anthropological Sciences (2025)

Проанализировав изменения, которым подвергли окаменелость, ученые считают, что она была частью кулона или браслета. Такой украшение служило в качестве амулета с магическими или защитными свойствами.

Окаменелости древних существ люди начали собирать еще задолго до того, как появилась концепция археологии в целом. Такие артефакты использовались людьми в разных целях, как символические и ритуальные предметы, а также как простые украшения, ювелирные изделия и даже лекарства.

Ископаемые камни, такие как янтарь и гагат, также обладали защитными и даже целебными свойствами в представлении людей.

В греческой и римской античности окаменелости позвоночных, такие как крупные кости и зубы (обычно хоботных), считались останками гигантов, мифических героев, циклопов или драконов. Эти останки часто приносились в качестве подношений в храмы и святилища, тем самым придавая этим местам определенный престиж.

Римское поселение Армеа Фото: Fernández-Fernández et al./Archaeological and Anthropological Sciences (2025)

Такая традиция очень хорошо была отражена в греческом мире, где гиганты стали частью мифологии, разделяя мир с самими богами.

В римские же времени историк Светоний писал, что император Август интересовался окаменелостями, которые он импортировал из Греции, а также раскапывал на острове в Греции. Римский император даже организовал на своей вилле первый палеонтологический музей для демонстрации костей древних “гигантов” и “монстров”.

Эту же страсть к археологии унаследовал и приемник Октавиана Августа Тиберий, который даже отправлял посольства и миссии для поиска окаменелостей. Это произошло после того, как серия землетрясений опустошила Малую Азию и обнажила многочисленные останки скелетов доисторических животных.

“Трилобит, обнаруженный в римском поселении Армеа, является хрестоматийным примером того, как один артефакт, найденный в археологическом контексте, может значительно расширить наши знания о различных аспектах античности”, - пишут исследователи.

Во-первых, в этом районе и близлежащих районах, сложенных магматическими или сильно метаморфизованными породами, нет никаких ископаемых остатков этого типа. Это подтверждает существование ранее не предполагавшейся торговли подобными изделиями на Пиренейском полуострове, которая распространялась с юга на север на сотни километров до места находки и была каким-то образом связана с путями транспортировки полезных ископаемых.

Во-вторых, трилобит свидетельствует о том, что римляне уже знали о существовании предков животных в недрах земли. Их останки высоко ценились как “священные” с сильными защитными свойствами.

Палеонтологический анализ трилобита из Армеа показал, что он принадлежал к подсемейству Reedocalymeninae, возраст которых 453–460 млн лет. Ожерелье, частью которого стал окаменелый трилобит, датируется периодом с I по III век н. э.

Напомним, ученые поняли, чем питались древние трилобиты, жившие на Земле 465 млн лет назад. Исследователям удалось разгадать эту тайну рациона древних морских членистоногих, бороздивших просторы океана в течение 250 миллионов лет.