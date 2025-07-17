Следующее поколение людей не увидит светлячков: действительно ли жуки будут стерты с лица Земли

В социальных сетях разлетается новая «страшилка» — на этот раз утверждается, что нынешнее поколение людей станет последним, которые смогут наблюдать за светлячками воочию. Исследование действительно обнаружило тревожные изменения в жизни светлячков, но могут ли они исчезнуть?

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В последние годы у ученых все меньше хороших новостей для человечества: планета быстро нагревается, несмотря на все усилия людей, в результате мир сталкивается со все более масштабными волнами жары и засухи, уровень океана повышается, а экстремальные погодные условия становятся лишь более экстремальными. Более того, ученые заявляют о начале шестого массового вымирания на Земле, в результате чего множество видов будут стерты с лица планеты, пишет IFLScience.

Теперь в социальных сетях завирусилась новая тревожная идея: мы — последнее поколение людей, которые могут увидеть светлячков. Но действительно ли это так?

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Светлячки исчезнут с лица Земли?

Все началось с исследования, проведенного в апреле 2024 года и привлекшего внимание к угасающей популяции светлячком по всей Северной Америке. Результаты исследования выявили множество факторов, влияющих на численность насекомых. При этом большинство из них были связаны с изменением климата, потерей среды обитания и деятельностью человека.

Команда оценила изменения популяции, использовав сочетание полевых исследований гражданских ученых и передовых методов машинного обучения. По словам автора исследования, доцента кафедры экологии и управления дикой природой Кентуккийского университета Дэрина Макнила, незначительные изменения климатических условий, особенно связанные с температурой, существенно влияют на циклы размножения светлячков и качество среды обитания.

Светлячки, как известно, относятся к отряду жуков и прекрасно чувствуют себя в условиях умеренного климата с влажным и теплым летом. Как правило, эти участки представляют собой территории со стоячей водой и высокой травой, что идеально подходит для размножения. Однако повышение температуры и изменение режима осадков привели к засухе, что снижает выживаемость личинок. В некоторых случаях, напротив, чрезмерно влажные условия привели к затоплению мест размножения и нарушению их жизненных циклов.

Что угрожает светлячкам

Исследователи обнаружили, что светлячки оказались в уязвимом положении по целому ряду причин, в том числе:

вторжение людей разрушает естественную среду обитания;

световое загрязнение от уличных фонарей и рекламных вывесок нарушает брачные ритуалы;

использование пестицидов в сельском хозяйстве снижает численность светлячков.

Впрочем, исследователи также признают, что эта проблема не является повсеместной для планеты. В некоторых сельскохозяйственных районах наблюдалась самая высокая плотность светлячков, что может быть связано с практиками, такими как выпас скота.

Простыми словами, исследователи не поддерживают шумиху в социальных сетях. Светлячки действительно находятся в уязвим положении, но лишь в некоторых регионах земного шара. Это указывает на то, что наше поколение вовсе не последнее, кому удастся наблюдать светлячком воочию.

Ранее Фокус писал о том, как светлячки получили свое удивительное строение тела.