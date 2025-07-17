Наступне покоління людей не побачить світлячків: чи справді жуки будуть стерті з лиця Землі

У соціальних мережах розлітається нова "страшилка" — цього разу стверджується, що нинішнє покоління людей стане останнім, які зможуть спостерігати за світлячками на власні очі. Дослідження дійсно виявило тривожні зміни в житті світлячків, але чи можуть вони зникнути?

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Останніми роками у вчених дедалі менше хороших новин для людства: планета швидко нагрівається, попри всі зусилля людей, унаслідок чого світ стикається з дедалі масштабнішими хвилями спеки та посухи, рівень океану підвищується, а екстремальні погодні умови стають лише екстремальнішими. Ба більше, вчені заявляють про початок шостого масового вимирання на Землі, внаслідок чого безліч видів буде стерто з лиця планети, пише IFLScience.

Тепер у соціальних мережах завірусилася нова тривожна ідея: ми — останнє покоління людей, які можуть побачити світлячків. Але чи справді це так?

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Світлячки зникнуть з лиця Землі?

Усе почалося з дослідження, проведеного у квітні 2024 року, яке привернуло увагу до популяції світлячків, що гасне по всій Північній Америці. Результати дослідження виявили безліч факторів, що впливають на чисельність комах. При цьому більшість із них були пов'язані зі зміною клімату, втратою середовища проживання і діяльністю людини.

Команда оцінила зміни популяції, використавши поєднання польових досліджень цивільних науковців і передових методів машинного навчання. За словами автора дослідження, доцента кафедри екології та управління дикою природою Кентуккійського університету Деріна Макніла, незначні зміни кліматичних умов, особливо ті, що пов'язані з температурою, суттєво впливають на цикли розмноження світлячків і якість середовища проживання.

Світлячки, як відомо, належать до загону жуків і прекрасно почуваються в умовах помірного клімату з вологим і теплим літом. Як правило, ці ділянки являють собою території зі стоячою водою і високою травою, що ідеально підходить для розмноження. Однак підвищення температури й зміна режиму опадів призвели до посухи, що знижує виживання личинок. У деяких випадках, навпаки, надмірно вологі умови призвели до затоплення місць розмноження і порушення їхніх життєвих циклів.

Що загрожує світлячкам

Дослідники виявили, що світлячки опинилися в уразливому становищі з цілої низки причин, зокрема:

вторгнення людей руйнує природне середовище проживання;

світлове забруднення від вуличних ліхтарів і рекламних вивісок порушує шлюбні ритуали;

використання пестицидів у сільському господарстві знижує чисельність світлячків.

Утім, дослідники також визнають, що ця проблема не є повсюдною для планети. У деяких сільськогосподарських районах спостерігалася найвища щільність світлячків, що може бути пов'язано з практиками, такими як випасання худоби.

Простими словами, дослідники не підтримують галас у соціальних мережах. Світлячки дійсно перебувають у вразливому становищі, але лише в деяких регіонах земної кулі. Це вказує на те, що наше покоління зовсім не останнє, кому вдасться спостерігати світлячком на власні очі.

Раніше Фокус писав про те, як світлячки отримали свою дивовижну будову тіла.