Пластиковый сыр: что обнаружили ученые в популярном молочном продукте

Ученые поделились тревожными результатами нового исследования, в рамках которого измерили количество микропластика в молочных продуктах. Самая высока концентрация пластиковых частиц была обнаружена в созревшем сыре.

Related video

Присутствие микропластика в пищевых продуктах вызывает все большую обеспокоенность, так как ученые все еще до конца не понимают, какие риски это несет для здоровья людей. Большая часть исследований на эту тему была посвящена содержанию микропластика в воде, а также морепродуктах, но молочные продукты оставались в стороне.

Результаты исследования были опубликованы в журнале npj Science of Food.

“Мы изучили количество микропластика в молоке, свежем и выдержанном сыре, оценив уровни концентрации и состав полимеров путем анализа 28 образцов молочных продуктов”, - говорится в исследовании.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чаще всего в молочных продуктах встречался полиэтилентерефталат (ПЭТ). Известно, что при нагревании и длительном воздействии солнечных лучей, ПЭТ может выделять вредные вещества, такие как этиленгликоль и фталевую кислоту, в небольших количествах. Далее следовали полиэтилен и полипропилен.

Найденные частицы микропластика Фото: npj Science of Food

“Большинство частиц микропластика имели размер менее 150 мкм, при этом наиболее распространенными были частицы размером 51–100 мкм (33,8%). Преобладали нерегулярные фрагменты (77,4%) и серые частицы (68,4%)”, - добавляют исследователи.

Самая же высокая концентрация миркопластика была найдена в созревшем сыре (1857 МП/кг), за ним следовали свежий сыр (1280 МП/кг) и молоко (350,0 МП/кг).

Такие результаты подтвердили опасения экспертов о том, что микропластик широко загрязнил не только морепродукты, но и молочные продукты.

Частицы микропалстика обычно имеют размер от 0,1 мкм до 5000 мкм. В последние годы микропластик был найден в разных природных средах, таких как океаны, внутренние водоемы, донные отложения. Из-за своего маленького размера частицы микропластика могут в буквальном смысле накапливаться в окружающей среде и попадать в пищевую цепь.

Отмечается, что именно через пищу в организмы человека и других животных, поступает микропластик.

Ученые также проанализировали молочные продукты с высоким содержанием жира, включая масло и сметану. В них также обнаружили высокий уровень загрязнения микропластика.

“Присутствие микропластика в таких продуктах показывает, что нам необходимы комплексные меры, чтобы оценить уровень загрязнения и потенциальные риски для здоровья”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, что такое микропластик, чем он опасен и откуда все знают о его существовании. Возможно, вы видели тревожные заголовки о том, что "микропластик" появляется на наших пляжах, в океанах, в воздухе или даже в нашей крови. Ученые Университета Флиндерса объясняют, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.