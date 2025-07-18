Пластиковий сир: що виявили вчені в популярному молочному продукті

Учені поділилися тривожними результатами нового дослідження, у рамках якого виміряли кількість мікропластику в молочних продуктах. Найвища концентрація пластикових частинок була виявлена в дозрілому сирі.

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Присутність мікропластику в харчових продуктах викликає дедалі більшу стурбованість, оскільки вчені все ще до кінця не розуміють, які ризики це несе для здоров'я людей. Велика частина досліджень на цю тему була присвячена вмісту мікропластику у воді, а також морепродуктах, але молочні продукти залишалися осторонь.

Результати дослідження були опубліковані в журналі npj Science of Food.

"Ми вивчили кількість мікропластику в молоці, свіжому і витриманому сирі, оцінивши рівні концентрації та склад полімерів шляхом аналізу 28 зразків молочних продуктів", — йдеться в дослідженні.

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Найчастіше в молочних продуктах зустрічався поліетилентерефталат (ПЕТ). Відомо, що під час нагрівання і тривалого впливу сонячних променів, ПЕТ може виділяти шкідливі речовини, такі як етиленгліколь і фталеву кислоту, в невеликих кількостях. Далі йшли поліетилен і поліпропілен.

Знайдені частинки мікропластику Фото: npj Science of Food

"Більшість частинок мікропластику мали розмір менше ніж 150 мкм, при цьому найпоширенішими були частинки розміром 51-100 мкм (33,8%). Переважали нерегулярні фрагменти (77,4%) і сірі частинки (68,4%)", — додають дослідники.

Найвищу ж концентрацію міркопластику було знайдено в дозрілому сирі (1857 МП/кг), за ним слідували свіжий сир (1280 МП/кг) і молоко (350,0 МП/кг).

Такі результати підтвердили побоювання експертів про те, що мікропластик широко забруднив не тільки морепродукти, а й молочні продукти.

Частинки мікропалстика зазвичай мають розмір від 0,1 мкм до 5000 мкм. Останніми роками мікропластик був знайдений у різних природних середовищах, таких як океани, внутрішні водойми, донні відкладення. Через свій маленький розмір частинки мікропластику можуть у буквальному сенсі накопичуватися в навколишньому середовищі і потрапляти в харчовий ланцюг.

Зазначається, що саме через їжу в організми людини та інших тварин надходить мікропластик.

Вчені також проаналізували молочні продукти з високим вмістом жиру, включно з маслом і сметаною. У них також виявили високий рівень забруднення мікропластику.

"Присутність мікропластику в таких продуктах показує, що нам необхідні комплексні заходи, щоб оцінити рівень забруднення і потенційні ризики для здоров'я", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, що таке мікропластик, чим він небезпечний і звідки всі знають про його існування. Можливо, ви бачили тривожні заголовки про те, що "мікропластик" з'являється на наших пляжах, в океанах, у повітрі або навіть у нашій крові. Вчені Університету Фліндерса пояснюють, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.