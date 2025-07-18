Необычные облачные улицы обнаружены над морем Лаптевых: кто "построил" их недалеко от Сибири

Недавно над морем Лаптевых недалеко от Сибири ученые заметили впечатляющее облачное образование. Эти длинные параллельные полосы кучевых облаков назвали облачными улицами.

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10 июля 2025 года спектрорадиометр MODIS на спутнике Terra NASA получил удивительное изображение: в море Лаптевых недалеко от Сибири наблюдалось благоприятное сочетание морского льда и открытой воды. Ученые считают, что эти условия способствовали образованию облачных улиц, которые являются видимым результатом реакции атмосферы на дисбаланс в распределении энергии, пишет Earth Observatory.

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Облачные улицы в небесах

Облачные улицы могут образовываться, когда теплая открытая вода отдает тепло и влагу холодному воздуху, что приводит к подъему столбов нагретого воздуха через атмосферу. Воздушные массы поднимаются, пока не достигнут более теплого слоя воздуха.

По словам исследователей, этот слой действует как крышка, заставляя термические потоки закручиваться и замыкаться, образуя параллельные цилиндры вращающегося воздуха. Именно на верхней стороне этих цилиндров и формируются облака, в то же время на нижней стороне небо чистое.

Исследователи обнаружили, что 10 июля ветер благоприятствовал образованию этих типов облаков. Метеоролог из Кооперативного института метеорологических спутниковых исследований при Висконсинском университете в Медисоне Скотт Бахмайер провел модельный канал, который показал наличие резкого градиента давления между областью низкого давления вблизи Северного полюса и областью высокого давления над сибирским побережьем.

В результате ученые пришли к выводу, что именно сильные морские ветры определенно способствовали образованию облачных дорожек, которые можно наблюдать на спутниковом снимке.

Фото облачной улицы над морем было сделано 10 июля 2025 года Фото: NASA

Почему над морем Лаптевых появились облачные улицы

С другой стороны, исследователи признают, что причина появления резкого края на северной стороне облака остается неопределенной. Бахмайер предположил, что он может отмечать передний край импульса теплого воздуха у поверхности.

Отметим, что на снимке запечатлено море Лаптевых в переходное время года. Сезонное таяние льдов в 2025 году началось в Северном Ледовитом океане к концу мая, а участки открытой воды появились в море Лаптевых в июне, согласно данным Национального центра данных по снегу и льду. Уже к осени регион вновь начнет покрываться льдом.

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