Незвичайні хмарні вулиці виявлено над морем Лаптєвих: хто "побудував" їх недалеко від Сибіру

Нещодавно над морем Лаптєвих недалеко від Сибіру вчені помітили дивовижне хмарне утворення. Ці довгі паралельні смуги купчастих хмар назвали хмарними вулицями.

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10 липня 2025 року спектрорадіометр MODIS на супутнику Terra NASA отримав дивовижне зображення: у морі Лаптєвих недалеко від Сибіру спостерігалося сприятливе поєднання морського льоду і відкритої води. Учені вважають, що ці умови сприяли утворенню хмарних вулиць, які є видимим результатом реакції атмосфери на дисбаланс у розподілі енергії, пише Earth Observatory.

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Хмарні вулиці в небесах

Хмарні вулиці можуть утворюватися, коли тепла відкрита вода віддає тепло і вологу холодному повітрю, що призводить до підйому стовпів нагрітого повітря через атмосферу. Повітряні маси підіймаються, поки не досягнуть теплішого шару повітря.

За словами дослідників, цей шар діє як кришка, змушуючи термічні потоки закручуватися і замикатися, утворюючи паралельні циліндри обертового повітря. Саме на верхньому боці цих циліндрів і формуються хмари, водночас на нижньому боці небо чисте.

Дослідники виявили, що 10 липня вітер сприяв утворенню цих типів хмар. Метеоролог із Кооперативного інституту метеорологічних супутникових досліджень при Вісконсинському університеті в Медісоні Скотт Бахмаєр провів модельний канал, який показав наявність різкого градієнта тиску між областю низького тиску поблизу Північного полюса та областю високого тиску над сибірським узбережжям.

У результаті вчені дійшли висновку, що саме сильні морські вітри безумовно сприяли утворенню хмарних доріжок, які можна спостерігати на супутниковому знімку.

Фото хмарної вулиці над морем було зроблено 10 липня 2025 року Фото: solar-system

Чому над морем Лаптєвих з'явилися хмарні вулиці

З іншого боку, дослідники визнають, що причина появи різкого краю на північній стороні хмари залишається невизначеною. Бахмаєр припустив, що він може відзначати передній край імпульсу теплого повітря біля поверхні.

Зазначимо, що на знімку зображено море Лаптєвих у перехідну пору року. Сезонне танення льодів 2025 року розпочалося в Північному Льодовитому океані до кінця травня, а ділянки відкритої води з'явилися в морі Лаптєвих у червні, згідно з даними Національного центру даних зі снігу та льоду. Уже до осені регіон знову почне покриватися льодом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше побачили, як народжується дощ.