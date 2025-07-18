NASA отправило двух пауков в космос: чему они научились, пребывая на мини-космической станции

Более полувека назад двух пауков, по имени Арабелль и Анита, отправили в космос в рамках проекта NASA. Исследователи хотели проверить, смогут ли они плести паутину, и результаты весьма удивили ученых.

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Могут ли пауки плести паутину в условиях микрогравитации? Благодаря эксперименту с двумя пауками, проведенному в 1973 году, у нас есть ответ на этот вопрос, пишет IFLScience.

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Пауки в космосе

Идея эксперимента с пауками изначально принадлежала 17-летней старшекласснице из Массачусетса, по имени Джудит Майлз. Предложение было выдвинуто в рамках проекта NASA, позволяющего студентам проводить эксперименты на борту "Скайлаб", первой американской космической станции, которая в короткие сроки выполнила несколько миссий в период с мая 1973 по февраль 1974 года.

Исследователям NASA понравилась идея старшеклассницы, поэтому она была выбрана для участия в "Скайлаб-3" — второй пилотируемой миссии мини-космической станции. В ходе миссии двух самок европейских пауков-крестовиков поместили в две небольшие пластиковые бутылки и запустили на низкую околоземную орбиту 28 июля 1973 года.

Старшеклассница Джудит Майлз обсуждает свой предполагаемый эксперимент по созданию космической станции "Скайлэб" с Китом Деморестом и Генри Флойдом Фото: NASA

Как пауки плетут "сети" в космосе

По словам ученых, изначала паучиха Арабелль с трудом адаптировалась к новым условиям, создавая, в лучшем случае "рудиментарные" сети. Однако уже ко второму дню она начала формировать полноценные сети.

Ученые хотели посмотреть, как будут развиваться события, поэтому продлили эксперимент — в середине миссии добавили Аниту. В целом, паре потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к незнакомой обстановке, но они быстро научились плести паутину так же хорошо, как и на Земле, но из более тонкого шелка.

Несмотря на то, что объектом исследования были пауки, результаты были направлены на решение более широких вопросов о том, как условия, близкие к микрогравитации, влияют на центральную нервную систему животных, в том числе и человека. По словам экспертов, геометрическая структура паутины на самом деле дает хорошую оценку состояния центральной нервной системы паука.

Поскольку паук ощущает собственный вес, чтобы определить необходимую толщину паутины, и использует как ветер, так и силу тяжести для плетения паутины, отсутствие гравитации в "Скайлэбе" даст новый и необычный стимул для поведенческой реакции паука. Простыми словами, способность плести паутину может дать представление о том, как двигательная и нервная системы могут реагировать на незнакомые условия.

К сожалению, в ходе эксперимента оба паука погибли на космической станции от обезвоживания.

На Земле пауки обычно плетут асимметричные паутины, центр которых расположен ближе к верху. Это позволяет им быстрее спускаться вниз, используя силу гравитации, и ловить добычу, которая попадает в нижнюю часть паутины. Однако паутина, сплетенная в условиях, близких к нулевой гравитации, была более симметричной с центром ближе к середине. Еще более удивительным казалось то, что пауки чрезвычайно быстро адаптировались к плетению паутины в космосе.

Пауки на земной орбите

С 1970-х годов были проведены еще несколько подобных экспериментов, в ходе которых пауки были отправлены на околоземную орбиту. В ходе этих экспериментов, ученые стремились узнать, как жизнь адаптируется к космосу.

В последние годы ученые Базельского университета изучали поведение пауков Trichonephila clavipes на борту Международной космической станции (МКС), уделяя особое внимание симметрии сплетенных ими паутин.

Ранее Фокус писал о другом очень странном исследовании NASA: накачали пауков запрещенными препаратами и наблюдали.