Яйца никого не убьют: положен конец многолетней холестериновой панике

Ученые провели новое исследование, которое показало, что куриные яйца, сваренные всмятку или поджаренные на сковороде, не представляют угрозы для здоровья. Любимый завтрак множества людей на планете не поднимает уровень холестерина.

Related video

Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, специализирующемся в области диетологии и клинического питания.

Команда ученых из Университета Южной Австралии в своей работе вернула доброе имя куриным яйцам, которые на протяжении долго времени дискредитировали. Дело в том, что до недавнего времени яйца считали причиной высокого холестерина. Теперь же новое исследование предоставило убедительные доказательства того, что настоящую проблему для здоровья сердца представляет не пищевой холестерин в яйцах, а насыщенные жиры в других продуктах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы подчеркивают, что провели первое в мире исследование, которое изучило влияние пищевого холестерина и насыщенных жиров на уровень холестерина ЛПНП, часто называемого “плохим холестерином”.

Результаты показали, что употребление двух яиц в день, при диете с высоким содержанием холестерина, но низким насыщенных жиров, снижает уровень ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти в мире, они ежегодно уносят 18 млн жизней.

“Яйца давно и несправедливо дискредитированы устаревшими диетическими рекомендациями. Они уникальны: да, в них много холестерина, но мало насыщенных жиров. Однако именно уровень холестерина часто заставляет людей сомневаться в их месте в здоровом питании”, - говорит профессор Джон Бакли из Университета Южной Австралии.

По его словам, в проведенном исследовании команда разделила влияние холестерина и насыщенных жиров. Оказалось, что высокое содержание холестерина в яйцах, при малом употреблении насыщенных жиров, не повышает уровень плохого холестерина.

“Вместо этого, именно насыщенные жиры были настоящей причиной повышения уровня холестерина. Можно сказать, что мы представили убедительные доказательства в защиту скромного яйца. Поэтому, когда дело доходит до приготовленного завтрака, вам нужно беспокоиться не о яйцах, а о дополнительной порции бекона или сосиски, которые с большей вероятностью повлияют на здоровье вашего сердца”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, какие три продукта советуют специалисты для людей с высоким уровнем холестерина. Самыми распространенными причинами высокого уровня холестерина является ряд факторов, в частности, это — неправильное питание, избыточный вес, отсутствие физических упражнений, курение и злоупотребление алкоголем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.