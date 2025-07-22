Яйця нікого не вб'ють: покладено край багаторічній холестериновій паніці

Учені провели нове дослідження, яке показало, що курячі яйця, зварені некруто або підсмажені на сковороді, не становлять загрози для здоров'я. Улюблений сніданок безлічі людей на планеті не підіймає рівень холестерину.

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Результати дослідження було опубліковано в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, що спеціалізується в галузі дієтології та клінічного харчування.

Команда вчених з Університету Південної Австралії у своїй роботі повернула добре ім'я курячим яйцям, які протягом довгого часу дискредитували. Річ у тім, що донедавна яйця вважали причиною високого холестерину. Тепер же нове дослідження надало переконливі докази того, що справжню проблему для здоров'я серця становить не харчовий холестерин у яйцях, а насичені жири в інших продуктах.

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Автори підкреслюють, що провели перше у світі дослідження, яке вивчило вплив харчового холестерину і насичених жирів на рівень холестерину ЛПНЩ, часто званого "поганим холестерином".

Результати показали, що вживання двох яєць на день, за дієти з високим вмістом холестерину, але низьким насичених жирів, знижує рівень ЛПНЩ і ризик серцево-судинних захворювань.

Зазначається, що серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смерті у світі, вони щорічно забирають 18 млн життів.

"Яйця давно і несправедливо дискредитовані застарілими дієтичними рекомендаціями. Вони унікальні: так, у них багато холестерину, але мало насичених жирів. Однак саме рівень холестерину часто змушує людей сумніватися в їхньому місці в здоровому харчуванні", — каже професор Джон Баклі з Університету Південної Австралії.

За його словами, у проведеному дослідженні команда розділила вплив холестерину та насичених жирів. Виявилося, що високий вміст холестерину в яйцях, при малому вживанні насичених жирів, не підвищує рівень поганого холестерину.

"Замість цього, саме насичені жири були справжньою причиною підвищення рівня холестерину. Можна сказати, що ми представили переконливі докази на захист скромного яйця. Тож, коли справа доходить до приготованого сніданку, вам потрібно турбуватися не про яйця, а про додаткову порцію бекону чи сосиски, які з більшою ймовірністю вплинуть на здоров'я вашого серця", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, які три продукти радять фахівці для людей із високим рівнем холестерину. Найпоширенішими причинами високого рівня холестерину є низка чинників, зокрема, це — неправильне харчування, надмірна вага, відсутність фізичних вправ, паління та зловживання алкоголем.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.