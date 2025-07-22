Создан первый в мире "живой гроб": сделан из грибов и разлагается всего за 45 дней (фото)

Исследователи разработали альтернативный способ захоронения, который уже доступен жителям одной страны. Любителям природы предлагают захоронение в «живом гробу», сделанном из грибов и конопляных волокон.

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Когда речь заходит о похоронах, обычно предлагаются два варианта: кремация или традиционное захоронение в деревянном гробу. Однако теперь, по словам исследователей, для любителей природы доступен альтернативный метод: ученые научились выращивать живой кокон, который после используется для захоронения, пишет Daily Mail.

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45 дней на выращивание "живого гроба"

Голландская компания Loop Biotech разработала первый в мире "живой гроб", изготовленный из натуральных материалов, разлагающихся всего за 45 дней. Известно, что "живой кокон" выращивают из местных видов грибов и переработанных конопляных волокон всего за неделю.

Внутреннее пространство гроба заполнено мягкой конопляной подушкой и мхом, однако его можно заменить на шерсть и мягкий хлопок. Сам гроб весит 30 кг и может выдерживать нагрузку до 200 кг, а шесть встроенных ручек облегчают его транспортировку.

Этот способ захоронения уже доступен в Великобритании и стоит чуть более 4000 тысяч долларов. Недавно Марк Анкер стал первым человеком в США, похороненным в экологическом гробу. Отметим, что мужчина ранее говорил, что хочет быть захоронен без одежды под деревом в лесу. Именно поэтому родственники обратились к компании, а теперь считают, что уже к зиме Марк Анкер полностью станет частью сада.

На сегодняшний день компания продала около 2500 гробов в Европе, в основном в Нидерландах, но гробы также доступны для доставки в Великобританию.

Разлагаемый живой гроб для захоронения людей Фото: Loop Biotech

Преимущество "живого гроба"

По словам разработчиков, для изготовления традиционных деревянных гробов "не только требуются десятилетия для роста деревьев, но также их рубка, импорт и обработка". В то же время "живой гроб" можно полностью вырастить за 7 дней из местного сырья, что исключает необходимость в лишней транспортировке и дополнительных расходах краски, клея, лака и шурупов.

Для изготовления гроба ученые смешали мицелий с коноплей, а затем смесь залили в форму и в течение недели из нее вырастает гроб. Сегодня компания располагает фабрикой, способной одновременно выращивать 500 гробов.

Исследователи также отмечают, что они могут изготавливать биоразлагаемые урны — их стоимость будет составлять чуть более 400 долларов.

Разлагаемые урны для захоронения праха Фото: Loop Biotech

Экологическая альтернатива захоронению

Так называемые "зеленые" захоронения, популярность которых растет с 1990-х годов, представляют собой более экологичную альтернативу традиционным похоронам. Эти усилия направлены на минимизацию воздействия на окружающую среду за счет использования биоразлагаемых грибов или саванов, а также отказа от бальзамирования. Зачастую они проводятся на специально отведенных для этого природных местах захоронения, таких как леса или луга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предлагают делать компост из усопших ради будущего планеты.