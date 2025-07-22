Створено першу у світі "живу труну": зроблена з грибів і розкладається всього за 45 днів (фото)

Дослідники розробили альтернативний спосіб поховання, який уже доступний жителям однієї країни. Любителям природи пропонують поховання в "живій труні", зробленій із грибів і конопляних волокон.

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Коли мова заходить про похорон, зазвичай пропонуються два варіанти: кремація або традиційне поховання в дерев'яній труні. Однак тепер, за словами дослідників, для любителів природи доступний альтернативний метод: науковці навчилися вирощувати живий кокон, який після використовується для поховання, пише Daily Mail.

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45 днів на вирощування "живої труни"

Голландська компанія Loop Biotech розробила першу у світі "живу труну", виготовлену з натуральних матеріалів, що розкладаються всього за 45 днів. Відомо, що "живий кокон" вирощують із місцевих видів грибів і перероблених конопляних волокон усього за тиждень.

Внутрішній простір труни заповнений м'якою конопляною подушкою і мохом, проте його можна замінити на шерсть і м'яку бавовну. Сама труна важить 30 кг і може витримувати навантаження до 200 кг, а шість вбудованих ручок полегшують її транспортування.

Цей спосіб поховання вже доступний у Великій Британії й коштує трохи понад 4000 тисяч доларів. Нещодавно Марк Анкер став першою людиною в США, похованою в екологічній труні. Зазначимо, що чоловік раніше говорив, що хоче бути похований без одягу під деревом у лісі. Саме тому родичі звернулися до компанії, а тепер вважають, що вже до зими Марк Анкер повністю стане частиною саду.

На сьогодні компанія продала близько 2500 трун в Європі, в основному в Нідерландах, але труни також доступні для доставки до Великої Британії.

Жива труна, що розкладається, для поховання людей Фото: Loop Biotech

Перевага "живої труни"

За словами розробників, для виготовлення традиційних дерев'яних трун "не тільки потрібні десятиліття для росту дерев, а й також їх рубання, імпорт та обробка". Водночас "живу труну" можна повністю виростити за 7 днів із місцевої сировини, що унеможливлює необхідність у зайвому транспортуванні та додаткових витратах фарби, клею, лаку та шурупів.

Для виготовлення труни вчені змішали міцелій з коноплями, а потім суміш залили у форму і протягом тижня з неї виростає труна. Сьогодні компанія має фабрику, здатну одночасно вирощувати 500 трун.

Дослідники також зазначають, що вони можуть виготовляти біорозкладні урни — їхня вартість становитиме трохи понад 400 доларів.

Урни для поховання праху, що розкладаються Фото: Loop Biotech

Екологічна альтернатива похованню

Так звані "зелені" поховання, популярність яких зростає з 1990-х років, являють собою більш екологічну альтернативу традиційному похорону. Ці зусилля спрямовані на мінімізацію впливу на навколишнє середовище завдяки використанню біорозкладних грибів або саванів, а також відмови від бальзамування. Найчастіше їх проводять на спеціально відведених для цього природних місцях поховання, як-от ліси або луки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пропонують робити компост з покійних заради майбутнього планети.