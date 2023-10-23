Жили і вмирали в печерах: коли люди вперше почали ховати своїх мерців

Найперші могили, як вважають вчені, з'явилися в печерах, де люди не тільки жили, а й ховали померлих.

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У сучасному світі в багатьох культурах люди ховають померлих у землі. Традиції та ритуали, які пов'язані з похованнями можуть сильно відрізнятися в різних регіонах Землі, але вони беруть свій початок тисячі років тому. Але коли вперше люди почали ховати померлих? На це запитання виданню Live Science відповідають науковці.

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За словами Мері Стайнер з Університету штату Арізона, США, точно сказати, коли саме сучасні люди вперше почали ховати своїх мерців складно. Річ у тім, що багато дуже давніх могил не збереглися, а тому вчені не можуть їх вивчити.

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Коли люди почали ховати померлих уперше?

Проте, каже Стайнер, найбільш ранні свідоцтва поховань, які були зроблені сучасною людиною, відносяться до періоду середнього палеоліту, що триватимуть з 300 тисяч до 30 тисяч років тому. Йдеться про могили, виявлені в печерах, які свідчать про те, що померлого навмисно поховали тут, а не про те, що людина померла, коли в печері сталося руйнування гірської породи, яка її накрила собою.

Вважається, що найдавніші могили, які були створені сучасною людиною 120 тисяч років тому, знаходяться в печері Кафзех в Ізраїлі. До речі, тут же було виявлено і поховання неандертальців, створені 115 тисяч років тому.

За словами Стайнер, можливо існують і більш давні поховання, але немає переконливих доказів того, що це були саме навмисні похорони. Наприклад, деякі вчені вважають, що люди почали ховати померлих ще 300 тисяч років тому на півдні Африки, але ця теорія є дуже суперечливою і не знайшла підтримки в науковій спільноті.

Поховання епохи палеоліту Фото: Live Science

Стародавні люди жили в печерах, проводили тут більшу частину свого часу свого часу, а тому найімовірніше обирали місце для могили також у печері. Науковці вважають такі могили результатом навмисних дій, а не впливом випадкових чинників, через те, що рештки в печерах перебували в позі ембріона, що свідчить про те, що труп спеціально так розмістили. Також, у знайдених стародавніх могилах періоду середнього палеоліту, виритих на дні печер, вчені виявили різні предмети, з якими ховали померлих. Тобто люди десятки тисяч років спеціально створювали такі поховання для своїх мерців.

Чому стародавні люди почали ховати своїх мерців?

За словами Тріш Бірс із Кембриджського університету, Велика Британія, до кінця не зрозуміло, які причини спонукали древніх людей створювати поховання в печерах, а потім і біля них. Можливо, це пов'язано з тим, що люди, як і інші тварини, не можуть нормально жити поруч із трупом, що розкладається. Коли помирала людина, труп починав виділяти дуже неприємний запах, це приваблювало комах і тварин-падальщиків, тому, можливо, люди обрали такий спосіб "боротьби" з трупами.

Вчені припускають, що перші могили могли з'явитися тільки через вищевказані причини, але згодом ці поховання стали більш складними, що може вказувати на зовсім інше ставлення до померлих.

Подібні складніші могили, як показують дослідження, почали з'являтися в Євразії в період пізнього палеоліту, в період між 40 тисяч і 10 тисяч років тому. У цих могилах можна виявити різноманітні побутові предмети, які складали разом із трупом, що свідчить про нове ставлення до смерті.

За словами вчених, людських поховань із пізнього палеоліту збереглося дуже мало, а тому зробити однозначні висновки про те, які причини точно спонукали ховати померлих саме так, складно. Тим паче, що такі стародавні могили відрізняються залежно від регіону.

За словами Бірс, те, як люди ховали своїх померлих, залежало від низки чинників, включно з навколишнім середовищем, у якому вони мешкали. Що стосується поховань, в яких було виявлено спалені останки людини, то найбільш ранні свідоцтва такого виду поховань було виявлено в Австралії, і вони були зроблені 40 тисяч років тому.

Як уже писав Фокус, на тілі померлого 1300 років тому чоловіка було виявлено татуювання у вигляді хризми. Це відомий християнський символ, де зашифровано ім'я Ісуса Христа .