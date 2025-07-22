Генетическая лотерея: почему у некоторых людей рождаются дети лишь одного пола

Теоретически вероятность рождения ребенка мужского или женского пола часто оценивается примерно в 50 на 50. Однако в реальности известны случаи, когда у людей рождаются лишь дети только одного пола, или у них рождается больше дочерей, чем сыновей, или наоборот.

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Является ли пол при рождении биологическим результатом подбрасывания монеты? В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Science Advances, ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что биологическая предвзятость все же может иметь место быть, хоты другие ученые в этом не так уж уверены, пишет IFLScience.

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Вероятность рождения детей лишь одного пола

Утверждение о том, что вероятность рождения ребенка определенного пола часто оценивается примерно как шансы, при подбрасывании монеты. Это понимание основано на мейозе, во время которого в равном количестве вырабатываются сперматозоиды, содержащие либо X, либо Y-хромосому.

Однако эта теория на самом деле вовсе не соответствует действительности: это потому, что при подбрасывании монеты шансы на самом деле не равны 50/50, а определение пола на самом деле сложнее, чем хромосомы. Кроме того, существует множество наблюдаемых случаев, когда у людей рождаются дети только одного пола, или у них рождается больше дочерей, чем сыновей, или наоборот.

Результаты нового исследования подтверждают эту теорию. Анализ данных 58 007 женщин, все из которых участвовали в длительном исследовании здоровья медсестер в США, показал, что семей с братьями и сестрами одного пола было больше, чем можно было бы ожидать при соотношении 50/50.

Что влияет на вероятность рождения детей одного пола

Что же тогда перевешивает весы? Авторы считают, что одной из причин может быть возраст матери при первой беременности, поскольку вероятность рождения детей только одного пола увеличивается с увеличением возраста матери.

Еще одним фактором считается увеличение рождаемости: данные указывают на то, что матери с тремя и более детьми с большей вероятностью рожали детей одного пола, чем можно было бы ожидать случайным образом.

Ученые также изучили геномы некоторых женщин, чтобы определить, играют ли роль какие-либо генетические факторы. При этом они выявили ряд генетических вариантов, которые, по-видимому, были связаны с рождением детей только одного пола, в основном в гене CYP2U1. Хотя вариант в другом гене, NSUN6, был связан исключительно с рождением девочек, а вариант в TSHZ1 — только мальчиков.

Впрочем, ученые признают, что существует некоторые поведенческие факторы, которые могли исказить данные. Например, продолжающееся рождение детей до тех пор, пока не появится хотя бы один представитель каждого пола. Но даже с учетом этих факторов результаты остаются верными.

Авторы также признают, что результаты хотя и интересны, не лишены недостатков. Другие ученые в этой области указали на проблемы с выборкой исследования, а именно на ее недостаточно большой размер для каких-либо радикальных суждений, особенно по сравнению с предыдущими исследованиями, посвященными тому же вопросу. Исследовательская группа также указывает на еще одно распространенное ограничение исследований — недостаточное разнообразие выборки.

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