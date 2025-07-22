Генетична лотерея: чому в деяких людей народжуються діти лише однієї статі

Теоретично ймовірність народження дитини чоловічої або жіночої статі часто оцінюється приблизно в 50 на 50. Однак у реальності відомі випадки, коли в людей народжуються лише діти лише однієї статі, або в них народжується більше доньок, ніж синів, або навпаки.

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Чи є стать при народженні біологічним результатом підкидання монети? У новому дослідженні, результати якого було опубліковано в журналі Science Advances, вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я дійшли висновку, що біологічна упередженість все ж таки може мати місце, хоча інші вчені в цьому не такі вже й упевнені, пише IFLScience.

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Імовірність народження дітей лише однієї статі

Твердження про те, що ймовірність народження дитини певної статі часто оцінюють приблизно як шанси при підкиданні монети. Це розуміння ґрунтується на мейозі, під час якого в рівній кількості виробляються сперматозоїди, що містять або X, або Y-хромосому.

Однак ця теорія насправді зовсім не відповідає дійсності: це тому, що при підкиданні монети шанси насправді не дорівнюють 50/50, а визначення статі насправді складніше, ніж хромосоми. Крім того, існує безліч спостережуваних випадків, коли в людей народжуються діти тільки однієї статі, або в них народжується більше доньок, ніж синів, або навпаки.

Результати нового дослідження підтверджують цю теорію. Аналіз даних 58 007 жінок, усі з яких брали участь у довготривалому дослідженні здоров'я медсестер у США, показав, що родин із братами та сестрами однієї статі було більше, ніж можна було б очікувати за співвідношення 50/50.

Що впливає на ймовірність народження дітей однієї статі

Що ж тоді переважує ваги? Автори вважають, що однією з причин може бути вік матері під час першої вагітності, оскільки ймовірність народження дітей тільки однієї статі збільшується зі збільшенням віку матері.

Ще одним чинником вважається збільшення народжуваності: дані вказують на те, що матері з трьома і більше дітьми з більшою ймовірністю народжували дітей однієї статі, ніж можна було б очікувати випадковим чином.

Вчені також вивчили геноми деяких жінок, щоб визначити, чи відіграють роль якісь генетичні чинники. При цьому вони виявили низку генетичних варіантів, які, мабуть, були пов'язані з народженням дітей тільки однієї статі, в основному в гені CYP2U1. Хоча варіант в іншому гені, NSUN6, був пов'язаний виключно з народженням дівчаток, а варіант у TSHZ1 — тільки хлопчиків.

Утім, учені визнають, що існують деякі поведінкові чинники, які могли спотворити дані. Наприклад, триваюче народження дітей доти, доки не з'явиться хоча б один представник кожної статі. Але навіть з урахуванням цих факторів результати залишаються вірними.

Автори також визнають, що результати хоча й цікаві, не позбавлені недоліків. Інші науковці в цій царині вказали на проблеми з вибіркою дослідження, а саме на її недостатньо великий розмір для якихось радикальних суджень, особливо порівняно з попередніми дослідженнями, присвяченими тому самому питанню. Дослідницька група також вказує на ще одне поширене обмеження досліджень — недостатню різноманітність вибірки.

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